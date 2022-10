Mini livella tascabile triangolare a 1 centesimo: le offerte folli di Amazon

Se come siete amanti del fai-da-te, ma poi al momento di mettervi all’opera vi accorgete che manca sempre qualcosa per completare i lavoretti di casa, magari per disporre in maniera dritta mensole e quadri, allora non potete lasciarvi sfuggire un’occasione come questa. Su Amazon, infatti, potete portare a casa una comoda e utile livella tascabile di forma triangolare con appena 0,01€. Proprio così: un centesimo ed è vostra, con appena 2,99€ di costi di spedizione. A questa cifra vale la pena tentare, no?

Mini livella tascabile triangolare, gioiellino incredibile

Piccola livella tascabile dalla GRANDE utilità La livella è piccola, a base piana, misura circa sette centimetri di lunghezza. Questo le permette di essere portata ovunque comodamente in una tasca dei pantaloni o perfino in un borsellino per averla sempre a portata di mano.

Nonostante il prezzo e le dimensioni, è costruita con materiale di ottima fattura, che ne assicura una buona resistenza e durata. Poi è anche molto precisa, quasi come una più costosa e ingombrante livella professionale. E’ chiaro che un oggetto così non puoi usarlo per lavori di grosse dimensioni, d’altronde non è stato concepito per quello. Ma per i lavoretti di casa, come magari mettere in asse o ottenere la corretta orizzontalità di un quadro, di uno specchio, di lampadari e applique, di mensole e altri oggetti simili, è perfetta.

Approfitta quindi subito di questa grande occasione per portare a casa una super comoda e utile livella tascabile con appena 0,01€. Spedizioni veloci a soli 2,99€. Sembra uno scherzo, ma vi assicuriamo che non lo è, provare per credere.

