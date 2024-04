Mini Motosega per potatura: il MUST-HAVE del giardinaggio SCONTATISSIMO AL 38%:

La bella stagione è arrivata ed è ora di sistemare il giardino di casa con la Mini Motosega a Batteria per Potatura Sinpy! Oggi è disponibile su Amazon a soli 61 euro grazie ad un mega sconto del 38%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della mega promozione, potrebbe terminare da un momento all’altro.

Mini Motosega a Batteria per Potatura Sinpy: funzionalità e modalità di utilizzo

La Mini Motosega a Batteria per Potatura Sinpy è dotata di un motore ad alta potenza da 880 W, tanto che taglia un tronco con un diametro di 6 pollici in soli 8 secondi. Le protezioni da sovraccarico e surriscaldamento garantiscono la sicurezza della batteria e una maggiore durata.

Con display di alimentazione e il caricabatterie rapido, il tempo di utilizzo è prolungato. Inoltre dispone di due batterie da 4000 mAh ed è perfetta per il taglio del legno, il taglio di alberi, la potatura del giardinaggio, lavori in giardini, parchi, fattorie, foreste, ranch, frutteti, serre e così via.

Il sistema di lubrificazione della sega è automatico e fornisce un taglio regolare ed efficace. In più il dispositivo risulta essere leggero e super maneggevole: non ci sarà nessuna fatica anche dopo un uso prolungato e, per questo motivo, non solo adatto per uomini ma anche per anziani e donne.

Nella promozione sono incluse due catene, un caricatore rapido, un cacciavite, una spazzola per la pulizia, un paio di guanti, un paio di occhiali e una scatola di immagazzinaggio per il trasporto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.