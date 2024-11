Mini PC da gaming ACEMAGIC a 100€ in meno: applica il coupon sconto Amazon

Per rendere super efficiente il tuo setup di gioco, non farti scappare assolutamente l’offerta sul Mini PC da gaming ACEMAGIC Core i9! Oggi è disponibile su Amazon a soli 399 euro grazie ad un coupon di sconto di 100 euro da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta subito della promozione, i coupon stanno per terminare!

Tutte le specifiche tecniche del Mini PC da gaming ACEMAGIC Core i9

Il Mini PC da gaming ACEMAGIC Core i9 si contraddistingue per il suo precessore all’avanguardia che è uno dei più potenti in circolazione e che offre 24 MB di cache L3 e 8 core.

Questo dispositivo ha tre modalità che possono essere regolate in base alle tue esigenze: Modalità silenziosa, il suono della ventola è basso fino a 35db e la potenza del mini pc è ridotta a 20-30W con risparmio energetico Ιntelligente; Modalità automatica, adatta a getti di lavoro o di intrattenimento di media entità, la potenza del mini pc è impostata su 30-40W; modalità Performance consente di aumentare la potenza a 40-55W e di migliorare l’esperienza di gioco.

Inoltre è appositamente dotato di doppia ventola e di tubi di raffreddamento per fornire una dissipazione del calore più efficiente e più veloce per i giochi intensi. In più è dotato di WiFi 6 che può coprire 2,4/5GHz con una velocità di trasmissione fino a 9,6Gbps, bassa latenza e maggiore stabilità.

