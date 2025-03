Mini PC in offerta shock! Prezzi bassissimi per le Offerte di Primavera

È appena cominciata su Amazon la Festa delle Offerte di Primavera con una valanga di promozioni favolose! Per ottimizzare al massimo la tua postazione di lavoro, non farti scappare questi Mini PC che per pochi giorni puoi acquistare a prezzi bassissimi. Ce n’è per tutte le esigenze, approfittane il prima possibile!

Offerte di Primavera: i Mini PC in promozione speciale

Ecco per te i migliori Mini PC che da oggi, in occasione della Feste delle Offerte di Primavera, puoi acquistare su Amazon a prezzi mai visti prima!

NiPoGi E1 Mini PC

Il NiPoGi E1 Mini PC ha 4 core, 4 thread, 6 MB di cache e una frequenza di clock di base che può raggiungere i 3,6 GHz. Oggi è disponibile a 189 euro con uno sconto del 5%.

Beelink Mini S13 Mini PC

Il Beelink Mini S13 Mini PC è alimentato dal nuovissimo processore Intel di 12ª generazione Twin Lake-N150 che regala prestazioni al top. Oggi è disponibile a 198 euro con uno sconto del 5%.

ACEMAGICIAN V1 Mini PC

L’ACEMAGICIAN V1 Mini PC è equipaggiato con il processore Ιntel Twin Lake N150, caratterizzato da una frequenza turbo fino a 3,6 GHz e una cache da 6 MB. Oggi è disponibile a soli 189 euro con uno sconto del 5%.

Lenovo ThinkCentre Mini Pc

Il Lenovo ThinkCentre Mini Pc è dotato di un Processore Intel i7-6700 4 Core 3.4 Ghz con una Ram da 8Gb e una SSD da 240Gb. Oggi è disponibile a soli 129 euro.

GEEKOM GT1 Mega AI Mini PC

Il GEEKOM GT1 Mega AI Mini PC è dotato dell’ultima generazione del processore Intel Core U9 185H che utilizza un’architettura ibrida ad alte prestazioni. Oggi è disponibile a soli 976 euro.

