Mini PC NiPoGi AMD Ryzen 7: potenza e versatilità ad un prezzo RIDICOLO su Amazon

Il mini PC NiPoGi AMD Ryzen 7 3750H è una soluzione potente e compatta per le tue esigenze di ufficio, editing video e light gaming. Con prestazioni avanzate e un design elegante, questo micro desktop offre un’esperienza informatica efficiente in uno spazio ridotto.

Il design compatto del micro desktop lo rende ideale per ambienti di lavoro con spazio limitato: in tal senso potrai posizionarlo facilmente sulla scrivania o nasconderlo dietro il monitor grazie alle sue dimensioni ridotte. Il tutto spendendo oggi appena 299€ grazie allo sconto imponente di 100€ che ti fa Amazon regalandoti un coupon bonus da spuntare in pagina. Le spedizioni sono gratis con Prime.

NiPoGi AMD Ryzen 7 3750H potenza in miniatura

La presenza del processore AMD Ryzen 7 3750H con grafica Radeon RX Vega 10 garantisce elevate prestazioni computazionali e grafiche. Questa combinazione offre una piattaforma affidabile per compiti multitasking, editing video e attività di gioco leggere. La presenza di 16 GB di RAM assicura invece una gestione fluida delle applicazioni e dei processi di sistema.

Il micro desktop è dotato di un’unità SSD da 512 GB, che non solo offre un ampio spazio di archiviazione per i tuoi file, ma garantisce anche tempi di caricamento rapidi e un’esperienza di sistema reattiva. Questo è particolarmente utile per migliorare la produttività e ridurre i tempi di attesa.

La possibilità di supportare doppio schermo tramite la porta DP 4K UHD amplia le opzioni di visualizzazione, consentendoti di creare un setup multifunzionale per ottimizzare il tuo flusso di lavoro. In definitiva, questo mini PC rappresenta una soluzione all’avanguardia per coloro che cercano prestazioni elevate in un formato compatto.

Che tu sia un professionista che lavora da casa, un appassionato di editing video o un giocatore occasionale, questo micro desktop è progettato per soddisfare le tue esigenze informatiche in modo efficiente e con stile. Il tutto spendendo appena 299€ grazie allo sconto imponente di 100€ che ti fa Amazon regalandoti un coupon bonus da spuntare in pagina. Le spedizioni sono gratis con Prime.

