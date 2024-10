Mini PC NiPoGi in doppio sconto su Amazon: ancora per pochissimo

Per rendere più efficiente e funzionale la tua postazione di lavoro, sfrutta il Mini PC NiPoGi AM02PRO! Oggi è disponibile su Amazon a soli 379 euro grazie ad uno sconto del 16% ed un ulteriore coupon di 40 euro da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, un doppio sconto del genere non capita tutti i giorni!

Mini PC NiPoGi: specifiche tecniche e funzionalità

Il Mini PC NiPoGi è un piccolo concentrato di potenza che permette di rendere più efficiente ed ordinata la tua postazione di lavoro.

Dal punto di vista tecnico è alimentato da CPU AMD Ryzen 7 5800U, con GPU integrata AMD Radeon RX Vega 8 Graphics 2000 MHz. Questo vuol dire che garantisce prestazioni sempre eccellenti in qualsiasi operazione tu stia svolgendo.

Inoltre è dotato di una RAM Dual Channel da 32 GB che offre una velocità del 30% più veloce in lettura e scrittura rispetto a una RAM da 32 GB a singolo canale. Ciò consente al mini PC di eseguire contemporaneamente più operazioni in modo ottimale ovunque tu sia.

Il design con unità espandibile consente inoltre di sostituire l’SSD del piccolo desktop a 2TB: in questo modo avrai a disposizione una grande capacità di memoria per poter avere sempre a portata di mano più applicazioni e salvare più film o documenti preferiti.

