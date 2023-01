Mini PC Stick NiPoGi da 8 GB DDR4 con Windows 10 Pro ad un prezzo SUPER su Amazon

Questo micro pc non solo è più piccolo del tuo telefono e può essere messo in tasca o in borsa, comodo per viaggi e viaggi di lavoro, ma è anche molto potente. Acquistalo ora su Amazon a soli 109,99€ invece di 169,99€.

Dotato di 8 GB di RAM DDR4 e 64 GB di eMMC, è alimentato dal processore quad-core Intel Celeron N4000 (4 MB di cache, frequenza di base 1,1 GHz, massimo fino a 2,6 GHz), che offre prestazioni migliori rispetto a Intel Atom Z8350. Abbastanza per eseguire il sistema Windows 10 Pro. La chiavetta per computer NiPoGi ti offre un’esperienza affidabile che può essere utilizzata per la navigazione web, il multitasking di base per il lavoro quotidiano.

Il pc è dotato anche di scheda WLAN dual-band CA da 2,4 G/5 GHz e Gigabit Ethernet, questo consente una connessione stabile a velocità più elevate. Supporta il Bluetooth 4.2 per la connessione alle periferiche (tastiera, mouse, ecc.).

Inoltre viene fornito con il sistema Windows 10 Pro a 64 bit preinstallato (attivato automaticamente). Facile da configurare, può essere collegato a un televisore o monitor con un cavo HDMI o tramite la porta HDMI e offre la possibilità di collegare il televisore dell’hotel quando si è in viaggio d’affari o in vacanza.

Presente anche la scheda grafica UHD Graphics 600, che offre una superba esperienza visiva. Il mini PC NiPoGi supporta anche la funzione Wake on LAN/PXE/Auto Power on/RTC Wake. Approfitta ora dello sconto del 35% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.