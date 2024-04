Mini PC Teclast a 129€: dimensioni compatte e SSD da 512 GB

Se hai bisogno di un PC dalle dimensioni estremamente compatte e contenute, allora l’ultima offerta di Amazon potrebbe decisamente fare al caso tuo: ti proponiamo il Mini PC Teclast a soli 149 euro, con ben 20 euro di sconto rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, in questo caso Teclast. Cos’aspetti? Costa meno di uno smartphone!

Mini PC Teclast: tanta potenza in poco spazio

La caratteristica saliente e fondamentale di questo Mini PC è sicuramente la sua dimensione estremamente compatta, e il peso significativamente leggero, pari in questo caso ad appena 412 grammi. Potrai dunque installarlo in ogni angolo della tua scrivania, risparmiando un bel po’ di spazio rispetto agli ingombranti case per PC desktop, pur preservando contemporaneamente l’enorme potenza che li contraddistingue.

Il vero e proprio cuore di questo Mini PC è indubbiamente il suo processore Intel Jasper Lake N5095 di 11° generazione, che ti permette di avere delle performance a dir poco incredibili e soddisfacenti: sarai in grado di avviare qualsiasi programma senza avere tentennamenti o esitazioni di sorta.

Al suo interno presenta un SSD da ben 512 GB, dentro il quale potrai catalogare tutte le tue foto, video o eventuali file di lavoro che intendi raccogliere, con una notevole velocità in scrittura e in lettura, soprattutto se messo a paragone con i vecchi hard disk tradizionali.

In questo caso potrai collegare fino a 3 monitor con risoluzione 4K in contemporanea, riuscendo ad avere un’ampissima visuale su tutti i tuoi progetti di lavoro o al tuo intrattenimento. Molto buono anche il sistema di dissipazione del calore grazie alla presenza della ventola turbo estremamente silenziosa e per nulla invadente, con cui riuscirai ad avere sempre la temperatura sotto controllo.

Con appena poco più di 140 euro hai la possibilità di portarti a casa uno dei migliori mini PC attualmente in commercio, con cui potrai svolgere ogni tipo di attività che desideri, dal lavoro allo svago personale: questo e tantissimi altri motivi ci spingono a consigliarti fortemente di correre ad acquistare il Mini PC Teclast in offerta su Amazon facendo click su questo indirizzo, dal momento che l’offerta potrebbe terminare improvvisamente da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.