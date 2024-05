Mini Powerbank: perfetta per le emergenze ad un prezzo davvero accessibile

Un problema che affligge tutti, uomini e donne, è l’autonomia degli smartphone. Anche se dotati di batterie belle grosse, si arriva a sera sempre sotto il 10%, quando va bene. Ci vorrebbe una bella Power Bank allora, una bella batteria esterna che mantenga vivo lo smartphone quel tanto che basta per arrivare a caricarlo prima di andare a letto. Ma le batterie esterne sono spesso ingombranti e pesano, come si fa allora? Si compra una Power Bank Mini, piccola ma capace di caricare il telefono al massimo, perfetta per una borsetta o per la tasca dei pantaloni. E se costa poco è anche meglio, proprio come l’oggetto di questa offerta: MENO 43% sul prezzo di listino, più un bel COUPON MENO 10% da flaggare prima del checkout. Possiamo comprarla spendendo 15 euro invece che 30 euro, metà prezzo!

Piccola e comodissima

Dimensioni contenute ma grande efficacia: questa Power Bank Mini è dotata di una batteria al litio-polimero di alta qualità da 5000 mAh capace di caricare in poco tempo lo smartphone o qualunque altro dispositivo. Davvero, è minuscola: solo 7,88 * 3,62 * 2,69 cm e pesa solo 105 grammi. Entra in tasca o in una pochette senza problemi.

Power Bank Mini è dotata di ricarica veloce da 20w, in generale portare uno smartphone al 50% richiede solo 30 minuti! E’ anche molto veloce a caricarsi: l’ingresso USB-C supporta 18 w.

Dotato di un unico supporto pieghevole, puoi scegliere tra l’orientamento orizzontale/verticale e avere le mani libere. Il display LED mostra lo stato di carica rimanente e lo stato di carica.

Power Bank Mini è anche molto versatile, essendo dotata di un supporto pieghevole, grazie al quale il telefono può essere messo sotto carica in verticale o in orizzontale. Inoltre troviamo anche un piccolo display Led che mostra lo stato di carica rimanente.

Power Bank Mini risolve un sacco di problemi, di spazio e di autonomia e lo fa con un costo dimezzato! Solo 15 euro! Super comoda e super consigliata! Ricordatevi il Coupon da flaggare!

