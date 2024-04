Mini Stampante fotografica Bluetooth con accessori ad un PREZZO WOW su Amazon

Cerchi un modo più semplice per avere sempre con te i tuoi ricordi più belli? La Mini Stampante fotografica GuKKK ti offre una soluzione pratica e veloce per stampare le tue foto e tenerle sempre con te. Oggi la trovi a soli 20,89€ su Amazon. Un prezzo incredibile per una stampante dal design compatto, comoda da usare e ricca di funzioni. Inoltre, questa piccola stampante non adotta inchiostro poiché adotta la tecnologia di stampa termica per stampare le tue foto in maniera più comoda e, soprattutto, ecologica.

Insomma, approfitta ora dello sconto del 16% per mettere le mani su una mini stampante pratica e con un’ottima qualità di stampa. La confezione, include anche diverse ricariche a e dei simpatici pennarelli per personalizzare i tuoi scatti più belli. Se sei iscritto ad Amazon Prime, risparmi ulteriormente, poiché non paghi le spese di spedizione.

Mini Stampante fotografica con tecnologia di stampa termica

Stampa le tue foto e porta sempre con te i tuoi ricordi più belli con la mini stampante fotografica GuKKK. Pratica, funzionale e semplice da utilizzare, questa stampante ti permette di stampare le foto scattate con il tuo smartphone in pochi secondi.

Il dispositivo utilizza la connessione Bluetooth dell’APP “Tiny Print”, dunque non sono necessarie altre operazioni complicate. Ti basta seguire le istruzioni di connessione per connetterti rapidamente al tuo smartphone e stampare le tue foto in bianco e nero. Le dimensioni compatte, inoltre, ti permettono di riporla comodamente nella borsa o nel tuo zaino per portarla con te ovunque.

La stampante portatile ti permette anche di avere un’eccellente qualità di stampa con una risoluzione 200 DPI e una maggiore durata della batteria. La confezione include poi diverse ricariche e pennarelli per personalizzare i tuoi scatti. Potrai dunque stampare le tue foto e attaccarle in casa o in ufficio.

Approfitta dunque dell’eccellente offerta di Amazon. A poco più di 20€ ti porti a casa una mini stampante termica bluetooth che ti permette di stampare le tue foto in pochi semplici passi per avere sempre con te i tuoi ricordi più belli. Approfittane adesso prima che l’offerta scada.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.