Mini Stampante per etichette Bluetooth a MENO DI 30€: applica il DOPPIO SCONTO

Amazon ha lanciato un doppio sconto interessante sulla Mini Stampante per Etichette Bluetooth CLABEL! Oggi questo dispositivo utilissimo e super versatile è disponibile a soli 29 euro grazie ad uno sconto del 13% ed un ulteriore coupon del 10%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile riceverla direttamente a casa tua domani stesso attivando un abbonamento Amazon Prime. Non aspettare oltre, l’offerta è limitatissima!

Mini Stampante per Etichette Bluetooth CLABEL: funzionalità e modalità di utilizzo

La Mini Stampante per Etichette Bluetooth CLABEL ha una testina di stampa di alta qualità importata dal Giappone. In più, grazie alla tecnologia termica, questa etichettatrice portatile non richiede materiali di consumo come inchiostro, gel o toner.

L’immagine stampata dalla stampante per etichette è nel complesso molto pulita e resistente, quindi ben leggibile e comunque molto fine con una risoluzione di 203 dpi, quindi è perfetta da utilizzare sia in uffico che a casa.

Per creare una connessione Bluetooth stabile tra lo smartphone e la stampante etichette è necessaria l’app “Clabel trade” scaricata dall’App Store o da Google Play. La connessione allo smartphone viene stabilita rapidamente in soli 3 secondi e, inoltre, supporta la connessione USB per Windows per qualsiasi altro dispositivo come pc o tablet.

Il dispositivo è dotato di una grande batteria al litio ricaricabile: una carica completa supporta 100 giorni in standby o 4 ore di lavoro continuo. In più questa etichettatrice Bluetooth ha un design mini da 2 pollici, il che significa che puoi facilmente infilarla in tasca o nella borsa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.