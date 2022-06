Mini ventilatore, powerbank e torcia: 18€ incluse spedizioni

Questo mini ventilatore portatile 3 in 1 è di Buqiuy è ricaricabile via USB e assolutamente tascabile: sta in borsa e nello zaino, occupando pochissimo spazio. Ma è potente e soprattutto garantisce fino a 46 ore ore di uso continuativo. E fa anche da PowerBank quando non c’è corrente e da torcia se è buio. Perfetto per le vacanze e come idea regalo, costa solo 18,99€ con consegna gratuita per gli utenti Prime.

Compatto e di piccole dimensioni, questo gingillo non si limiterà a portarti refrigerio in queste giornate assolate, ma tornerà utile in un gran numero di situazioni. In campeggio o in situazioni d’emergenza, si trasforma in un PowerBank da 4800 mAh per smartphone, tablet, orologi smart e dispositivi elettronici. Insomma, include davvero tante funzioni che possono tornare utili in un gran numero di situazioni.

Garantisce fino a 46 ore di uso continuativo su singola ricarica; e puoi ottenere ancora di più con brevi ricariche anche tramite altri powerbank o col caricatore da auto.

Ha un design tascabile che puoi infilare ovunque col minimo ingombro, e può stare sia in mano che poggiato su una superficie piana come un tavolo o una scrivania. In più, dispone di protezione da sovratensioni e cortocircuiti e le ventole sono a prova di tocco: anche se le sfiori, non puoi farti male.