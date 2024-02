MiniPC con Intel N100 a meno di 200€!

Sei in cerca di un nuovo MiniPC con Intel N100? Eccolo qui: oggi non solo è in sconto Amazon, ma è disponibile all’acquisto con un coupon speciale. Beelink Mini S12 Pro è disponibile ora all’acquisto a soli 189€ grazie allo sconto del 13% unito al coupon di 32€ che può essere attivato direttamente sullo store online. Super prezzo per un device con il processore più amato del momento! Non aspettare: acquistalo subito!

Eccolo: il MiniPC con Intel N100 più economico che puoi acquistare!

Quando si acquista un MiniPC, si opta per un dispositivo economico, ma dalle buone qualità. Il processore perfetto per questo tipo di prodotti è l’Intel N100. Si tratta di un processore perfetto per portare a termine il normale lavoro d’ufficio che, tutti i giorni, in moltissimi si trovano a dover gestire.

Ecco quindi il MiniPC con Intel N100 targato Beelink. Si tratta di un dispositivo dalla qualità elevatissima, ma dal prezzo davvero basso.

A bordo del device troviamo infatti un SSD M.2 PCIe da 500 GB e 16GB di memoria RAM DDR4. Ottime caratteristiche soprattutto se consideriamo il prezzo: difficile trovare di meglio su questa fascia.

Ciò che convince del prodotto è la qualità generale sia di assemblaggio che dei componenti stessi: Beelink è un marchio noto per l’ottima qualità generale e che mette particolare cura nella scelta dei vari componenti.

Il case di questo MiniPC con Intel N100 è classico, piccolo e sottile, con tutte le porte di connettività utili su un dispositivo di questo tipo.

Vista la possibilità di collegare più di un disco interno, questo potrebbe essere il computer giusto per immagazzinare tutti i propri dati, effettuare backup di altri device o, perché no, per gestire la propria casa smart.

Arriva a casa con Windows 11 installato, ma è compatibile con moltissimi sistemi operativi differenti: il limite sarà esclusivamente la vostra immaginazione e competenza per personalizzarlo.

Acquista subito il Beelink Mini S12 Pro: un MiniPC con Intel N100 dalle ottime qualità. Non farti scappare l’offerta di oggi: puoi averlo a soli 189€ grazie allo sconto Amazon del 13% unito al coupon di 32€ disponibile esclusivamente sulla pagina del prodotto. Approfittane ora!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.