Modem AVM FRITZ!Box 7590 International ad un prezzo FOLLE su Amazon

Se desideri solo un modem che non abbia chissà quali capacità di connessione, il router fornito con il tuo servizio Internet potrebbe essere sufficiente. Ma un router WiFi di fascia alta può darti molto di più in termini di funzionalità e l’AVM FRITZ!Box 7590 ne è un esempio. Non solo include un potente firewall e funzionalità VPN, ma integra anche una serie di funzionalità di telefonia IP e NAS. Acquistalo ora su Amazon a soli 198,99€ invece di 269,99€.

Il FRITZ!Box 7590 è il fiore all’occhiello della gamma AVM. Potresti non aver sentito parlare di AVM e potresti pensare che il nome del prodotto sia un po’ strano. Ma AVM esiste da oltre 30 anni e i suoi prodotti hanno una solida reputazione, in particolare tra gli utenti delle piccole imprese.

Il 7590 combina Wi-Fi dual-band con una gamma completa di opzioni di connettività cablata. Il WiFi ha una specifica piuttosto potente, offrendo 1.733 Mbit/sec su 5 GHz e 800 Mbit/sec su 2,4 GHz, il che gli darebbe una classificazione AC2600, sebbene AVM non utilizzi questa terminologia.

Il 7590 è davvero potente anche quando si aprla di connettività cablata. C’è un hub Gigabit Ethernet a quattro porte, una porta WAN Gigabit Ethernet e una porta Gigabit separata specifica per DSL/VDSL e due porte USB 3.0. Questo è anche il primo router a supportare il super vectoring VDSL 35b, che spiegheremo più avanti.

Tuttavia, la connettività più unica proviene dalle tre porte di telefonia. Due sono per telefoni analogici o fax e il terzo supporta ISDN. Questo può essere collegato a un telefono ISDN o anche a un centralino. Il 7590 è anche una stazione base DECT e può collegarsi ad un massimo di sei portatili, quindi praticamente tutte le opzioni di telefonia sono coperte.

Altre specifiche da non sottovalutare:

Protocolli wireless: MU-MIMO con 802.11b/g/n 2.4GHz, 802.11a/n/ac 5GHz

Prestazioni: AC2600 (1733 + 800 Mbit/sec)

Configurazione dell’antenna: 4 × 4 antenne interne per 2,4/5 GHz

Porte: 4 x Gigabit Ethernet, 1 x Gigabit Ethernet WAN, 2 x USB 3.0, DSL/VDSL, 2 x telefonia analogica, 1 x ISDN

Supporto modem: VDSL/ADSL 2+ o cavo

Approfitta ora dello sconto del 26% e acquistalo su Amazon, ricordati inoltre di abbonarti al servizio Prime se vuoi la spedizione gratuita.

