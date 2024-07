Mog coin aumenta del 20% mentre la meme coin WienerAI raccoglie oltre 7 milioni di dollari

Continua la volatilità del settore delle meme coin.

Diverse crypto sono aumentate di prezzo, con Mog Coin (MOG) in testa, con un aumento di oltre il 20%.

Ma mentre tutti sono impegnati a guardare MOG coin, anche il nuovo arrivato WienerAI (WAI) ha guadagnato terreno e ha recentemente superato la soglia dei 7 milioni di dollari in prevendita.

Mog coin si avvicina al massimo storico dopo un rally impressionante

Mog Coin ha visto guadagni impressionanti ultimamente, salendo al livello di $ 0,0000017.

Ciò pone la crypto a una distanza impressionante dal suo massimo storico della scorsa settimana, ora solo il 19% al di sotto di quel picco.

È una ripresa impressionante considerando la prestazione di MOG negli ultimi sette giorni.

Anche l’attività di trading è ripresa.

I volumi spot di MOG sono aumentati del 15% rispetto a ieri, raggiungendo i 36 milioni di dollari.

Questo aumento di volume ha consentito a MOG di superare Brett (BRETT).

Il catalizzatore della ripresa del MOG sembra essere il pattern a doppio minimo che si è formato intorno a 0,00000115$ all’inizio della settimana.

Questo modello mostra spesso un forte livello di supporto.

E ora, MOG punta a pubblicare la sua terza chiusura giornaliera verde consecutiva.

Questa serie di chiusure positive sta attirando l’attenzione degli investitori, che stanno aspettando di vedere se la moneta riuscirà a mantenere questo slancio.

Segnali contrastanti e sentimenti timorosi pesano sul mercato delle criptovalute

Anche se MOG coin è in aumento, il mercato delle criptovalute continua a inviare segnali contrastanti.

Bitcoin, il leader del mercato, ha avuto una settimana difficile la scorsa settimana, ma negli ultimi giorni ha mostrato segni di vita.

Tuttavia, la regina delle crypto sta faticando a superare i 60.000 dollari, un livello psicologico chiave.

Questo atteggiamento ribassista si riflette su tutta la linea.

La maggior parte delle criptovalute è ancora in rosso negli ultimi sette giorni, con Ethereum in ribasso del 5% e XRP in calo dell’8%.

Chainlink ha subito un duro colpo, perdendo oltre il 10%.

Nonostante questi venti contrari, non è tutto negativo.

La leggera ripresa del prezzo di BTC e l’impennata di alcune meme coin (come MOG) indicano che c’è ancora vita nel mercato.

WienerAI combina le meme coin con il trading basato sull’intelligenza artificiale per un vantaggio di mercato

Oltre a MOG, un’altra meme coin sta ottenendo buoni risultati nonostante le oscillazioni del mercato.

WienerAI, un progetto che è in parte cane e in parte robot di trading AI, ha appena superato la soglia dei 7,2 milioni di dollari in prevendita.

È un segno del fascino duraturo delle meme coin, specialmente di quelle con caratteristiche uniche.

Il punto di forza di WienerAI è il suo bot per il trading di criptovalute.

Gli sviluppatori hanno progettato questo bot per dare ai trader un vantaggio, diventando essenzialmente il loro “migliore amico” attraverso i suoi algoritmi predittivi avanzati.

Il bot di WienerAI promette di aiutare i trader a identificare potenziali gemme crypto e ad effettuare scambi.

Secondo il whitepaper di WienerAI, il 30% della fornitura WAI (il token nativo del progetto) è stato riservato agli acquirenti in prevendita.

Ciò garantisce che quasi un terzo di tutti i token siano nelle mani della comunità.

Il token WAI rimanente verrà utilizzato per il marketing, lo scambio di liquidità e i premi della comunità.

Coloro che sono interessati a WienerAI possono ottenere token WAI con uno sconto tramite la prevendita.

I token WAI sono in offerta a soli $ 0,00073 ciascuno.

E a meno di tre settimane dalla fine della prevendita di WienerAI, molti credono che ora sia il momento giusto per entrare e vedere di cosa si tratta.