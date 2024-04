Monitor ASUS ROG Strix XG32AQ: solo per veri Pro con sconto Amazon incredibile!

ASUS ROG Strix XG32AQ è un monitor da gaming di fascia alta, progettato per offrire un’esperienza di gioco senza compromessi, un concentrato di alta tecnologia che unisce immagini nitide e iper dettagliate e prestazioni “velocistiche” esagerate. Un display pensato per quei giocatori esigenti e appassionati che vogliono solo il meglio per il loro PC (o per la propria console) e che non badano a spese. In tal senso il super sconto Amazon è davvero eccezionale: MENO 32%, ovvero un taglio netto sul prezzo di listino di 139 euro, una sforbiciata che fa calare il costo da 619 euro a 480 euro! Prezzo non proprio popolare potremmo dire, è pur sempre un monitor 32 pollici, ma davvero se si vuole mettere in linea un computer gaming con prestazioni esagerate non si può non avere un display con prestazioni esagerate!

Dotazione tecnologica da urlo

I 32 pollici di ASUS ROG Strix XG32AQ hanno una risoluzione 2560 x 1440 QUHD, che restituisce immagini decisamente nitide e ben dettagliate con un sorprendente rapporto di contrasto di 1.000:1. Il pannello IPS garantisce angoli di visione decisamente ampi e una riproduzione dei colori vivida, con una copertura del 96% dello spettro DCI-P3, che è un indicatore di una gamma cromatica estremamente ampia e precisa. I colori sono il suo punto forte, anche grazie al supporto alla tecnologia HDR che spara a schermo bianchi più brillanti e i neri più scuri. Inoltre, ASUS ROG Strix XG32AQ è anche un monitor molto luminoso, ben 600 nit.

Ma colori vivi e vibranti non sono l’unico punto di forza di ASUS ROG Strix XG32AQ. Il monitor è velocissimo ed estremamente fluido. I valori parlano chiaro: con una frequenza di aggiornamento di 175 Hz, e con un tempo di risposta di 1 ms abbiamo fluidità estrema, come i veri Pro comandano! E poi ovviamente non manca il supporto al G-SYNC per azzerare problemi di tearing.

Un monitor eccezionale questo ASUS ROG Strix XG32AQ! Come eccezionale è anche lo sconto Amazon: MENO 32%, ovvero un taglio netto sul prezzo di listino di 139 euro, una sforbiciata che fa calare il costo da 619 euro a 480 euro!

