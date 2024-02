Monitor da 22 pollici a molto meno di 100€!

Ecco una promo da cogliere al volo! Poniamo il caso che vi serva organizzare una postazione di lavoro con budget bassissimo e che siate in cerca di un monitor da meno di 100€. Il mercato non ha moltissime proposte valide, soprattutto se pensiamo alla risoluzione. Se 22 pollici vi bastano, non potete fare altro che approfittare subito della promo che vede questo monitor da 22 pollici a soli 79,99€ grazie alla promo Amazon in corso quest’oggi! Il monitor KOORUI è in super sconto del 5%!

Monitor da 22 pollici di qualità a prezzo incredibile

Chi ha necessità di risparmiare deve stare sempre attento ai prezzi. In particolare, in questo caso, vi parliamo del monitor KOORUI da 22 pollici che, grazie alle sue ottime caratteristiche tecniche, è senza dubbio un best buy assoluto.

Si tratta di un modello che integra la risoluzione FullHD, non comune su questa diagonale di schermo. Grazie a questa risoluzione, la densità di pixel mostrati sullo schermo è ottima e permette una visione chiarissima di immagini e testi.

Questo è il monitor perfetto non solo per chi cerca un prodotto molto economico, ma anche per chi cerca un secondo monitor da utilizzare sulla propria scrivania. Magari che sia un monitor di controllo o sul quale far girare un programma che si utilizza costantemente per lavoro. Ancora, potrebbe essere il prodotto perfetto da utilizzare in combo con un NVR se ci cerca un monitor di qualità anche per quel tipo di utilizzo.

Non mancano le porte di connessione con i device HDMI e VGA.

Il pannello del device ha ottime caratteristiche tecniche. Oltre alla risoluzione FullHD, non manca il refresh rate massimo a 75 Hz, il trattamento IPS e una riposta di 5 ms. Ovviamente non parliamo di un dispositivo pensato per il gaming, ma un monitor perfetto per una postazione di studio o lavoro.

Quello che convince e che vi convincerà è il prezzo: questo monitor da 22 pollici costa infatti solo 79,99€ grazie alla promo Amazon che lo sconta del 5%. Un’offerta da cogliere al volo!

