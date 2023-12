Monitor da 27 pollici ASUS: tanta qualità a prezzo SHOCK!

Sei in cerca di un monitor economico, ma dalla buona qualità? Ecco il monitor da 27 pollici ASUS: un dispositivo ricco di funzionalità, dedicato al gaming, ma perfetto per tutti gli usi. Arriva fino a 100 Hz e costa solo 119,99€ grazie allo sconto Amazon di oggi del 33%. Pronto a risparmiare? Ecco il modo giusto!

Il monitor da 27 pollici più conveniente di sempre è targato ASUS

Negli anni, il prezzo dei monitor è sceso sempre più. Sul mercato esistono moltissime alternative, ma trovare quella giusta non è semplicissimo. Ecco però che promozioni come quella di oggi aiutano a scegliere.

Vi parliamo di un monitor da 27 pollici ASUS dalla chiara vocazione gaming: il pannello è un’unità IPS FullHD, ha cornici molto ridotte e arriva ad una frequenza di aggiornamento di ben 100 Hz. Il dispositivo è inoltre dotato di tecnologia Adaptive-Sync, ha un suo filtro luci blu integrato attivabile e supporta la tecnologia 1ms MPRT.

Non manca a bordo il supporto VESA che vi permette di installare a muro o a scrivania il monitor: potreste per esempio affiancarne due sulla stessa scrivania e creare una postazione di livello a meno di 250€. Il risultato sarà davvero piacevole grazie al form factor del display che ha cornici davvero ridottissime.

Il monitor è perfetto non solo per il gaming, ma anche per il lavoro: la grande qualità del pannello si adatta tranquillamente ad usi diversi. Potrete collegarlo alla vostra console di gioco, al PC o un Mac attraverso la HDMI di cui è dotato.

Il prezzo vi convincerà: per acquistare il monitor da 27 pollici ASUS di cui vi abbiamo parlato serviranno solo 119,99€. Lo sconto è del 33% ed è proposto solo per oggi da Amazon. Affrettati! Restano pochissimi pezzi subito disponibili!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.