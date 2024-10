Monitor da Gaming LG a 100€ in meno con il super sconto di Amazon

Vuoi ottimizzare il tuo setup di gioco con un display di ultima generazione? Oggi è il tuo giorno fortunato! Oggi il Monitor LG UltraGear da Gaming è disponibile su Amazon a soli 399 euro con un mega sconto del 20%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 100 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, una maxi offerta del genere non capita tutti i giorni!

Monitor LG UltraGear da Gaming: tutte le specifiche tecniche e le funzionalità

Il Monitor LG UltraGear da Gaming è un display top di gamma per gli appassionati di videogiochi, ed oggi può essere tuo ad un prezzo imbattibile.

La qualità delle immagini è sensazionale grazie alla risoluzione Ultra HD 4K, mentre la tecnologia IPS assicura un’eccezionale fedeltà cromatica grazie al supporto VESA Dispplay HDR 400 e alla copertura del 95% dello spazio colore DCI-P3.

Un altro punto di forza è la fluidità che consente di avere per quanto riguarda qualsiasi tipologia di contenuto multimediale in quanto la velocità ultra-rapida di 144 Hz ti consente di visualizzare più velocemente il frame successivo. Questo vuol dire che la tua esperienza di gioco sarà più fluida che mai così da primeggiare anche nelle sfide più difficili.

Inoltre, grazie alla compatibilità G-Sync e Free-Sync Premium, potrai vivere ogni videogame senza effetti di tearing e stuttering anche nel corso delle azioni più concitate.

