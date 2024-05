Monitor da Gaming Philips: OGGI PREZZO BOMBA su Amazon

Un monitor da gaming nuovo di zecca e prestante è tutto ciò di cui hai bisogno per poter portare le tue esperienze di gioco a un livello superiore ed essere il più bravo quando giochi contro i tuoi amici. Ancora per pochissime ore, potrai usufruire di un fantastico monitor di Philips, disponibile con un’offerta a tempo che mette a disposizione uno sconto davvero eccezionale. Con una detrazione del 21%, puoi acquistare il prodotto in questione spendendo 189,99€. Approfittane subito, un prezzo del genere non è detto che ritorni presto su Amazon!

Monitor da Gaming Philips: acquistalo subito e approfitta di uno sconto superlativo

Il monitor da gaming di Philips si presenta con un design curvo e una grandezza di 27 pollici, con immagini Crystalclear con pixel Quad HD 2560 x 1440 pixel e SmartImage HDR che ti metteranno a disposizione una visualizzazione ottimale dei tuoi contenuti HDR. Con la modalità LowBlue e Flicker free potrai finalmente dire addio all’affaticamento oculare. Il display LED VA offre una tecnologia di allineamento verticale che ti offre un contrasto elevatissimo per fruire di immagini vivaci e brillati. Inoltre, è ideale per lavorare anche con i programmi di video e foto editing.

Il design del display curvo offre un esperienza piacevole e immersiva quando ti siedi alla scrivania e le immagini saranno sempre cristalline con alta densità di pixel grazie alla larghezza di banda, favorita da sorgenti diverse come USB-C, Displayport, HDMI e Dual link DVI. I dettagli sono precisi anche se usi app grafiche in 3D.

Acquista ora questo prodotto su Amazon: lo trovi in sconto del 21% col prezzo finale fissato a 189,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.