Monitor Lenovo da 24" in ribasso per il Black Friday: oggi scontato al -39%

Per lavoro sempre con prestazioni al top, non puoi fare a meno di questo Monitor Lenovo da 24 pollici! In occasione della Settimana del Black Friday oggi puoi acquistarlo su Amazon a soli 79 euro con uno sconto del 39%.

La spedizione è gratuita ma approfittane il prima possibile: il prezzo è davvero conveniente e gli articoli potrebbero terminare molto velocemente!

Monitor Lenovo da 24 pollici: tutte le caratteristiche tecniche

Il Monitor Lenovo da 24 pollici in super promozione su Amazon è uno strumento davvero ottimo per rendere ancora più efficiente la tua postazione di lavoro.

Si tratta di un display Full HD IPS con risoluzione elevatissima da 1920 x 1080 che consente di godere di dettagli cristallini e colori vivaci da ogni angolazione.

Inoltre è dotato di un tempo di latenza di 4ms che ottimizza la responsività dello schermo e la funzionalità adattiva AMD FreeSync e che, quindi, è perfetto per ridurre artefatti visivi e disallineamenti dell’immagine. Per di più risulta essere super versatile grazie alle sue porte multiple HDMI + VGA che ti consentono di soddisfare ogni tua esigenza e collegarlo ai dipositivi che preferisci.

Allo stesso tempo, grazie alla sua frequenza di aggiornamento pari 75 Hz e 250 nits di luminosita’, potrai utilizzarlo per ore senza stancherti mai soprattutto sfruttando la tecnologia TÜV Rheinland Eye Comfort.

Non è da meno il suo design davvero elegante e dal gusto minimalista, con i bordi ultrasottili su tre lati e un accattivante supporto dalle forme sinuose: questo vuol dire che potrai collocarlo ovunque in casa senza alcun problema.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.