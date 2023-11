Monitor LG: ecco il prezzo STRACCIATO di Amazon

Quando ci ritroviamo ad assemblare dopo anni un PC ex novo, una delle prime componenti a cui rivolgiamo il pensiero è sicuramente il monitor, che deve garantire delle ottime prestazioni e funzionalità, prestandosi sia a un lato professionale, oltre che permetterci di svagarci con una decisa impronta al gaming. Ecco dunque che Amazon ha ben deciso di proporti il monitor LG (modello 24GN65R) in offerta al sensazionale prezzo di soli 129 euro, con un ottimo 46% di sconto rispetto all’originale prezzo di listino suggerito in origine dalla stessa compagnia produttrice, in questo caso LG.

Monitor LG: perfetto per il gaming

In questo caso avrai a disposizione un pannello IPS da ben 24 pollici di diagonale, che grazie alla tecnologia Anti Glare permette di evitare qualsiasi forma di riflesso. Grazie all’elevata risoluzione in Full HD potrai utilizzarlo per ogni contesto, spaziando dai videogiochi del momento fino ad arrivare ai film e serie TV in streaming.

Davvero eccezionali i tempi di risposta, pari a soli 1 millisecondo: questo è un parametro davvero utilissimo e fondamentale soprattutto se giochi agli sparatutto in multiplayer online come Call of Duty o Battlefield, in cui avere la massima reattività è il requisito per portare la vittoria a casa. Per non parlare della frequenza d’aggiornamento pari a ben 144 Hz, che ti permettono di avere la miglior fluidità mai vista prima d’ora su un monitor del genere.

Lo schermo può inoltre essere utilizzato in modalità multitasking con la funzionalità di Screen Split, che ti permette di gestire in contemporanea due schede aperte: questo può essere il punto di svolta soprattutto se lavori in smart working, e hai la necessità di gestire più situazioni e avere tutto sotto controllo.

Grazie alle 2 porte HDMI 2.0, poi, hai perfino la possibilità di collegare le tue console di nuova generazione come PlayStation 5 e Xbox Series X, riuscendo così a godere al massimo dei videogiochi del momento.

In definitiva, a poco più di 120 euro hai la possibilità di assemblare il tuo PC con un monitor davvero strabiliante, con cui ti potrai godere sia gli ultimi videogiochi usciti, che film e serie TV sulle principali piattaforme di streaming: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare questo monitor LG (modello 24GN65R) in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero dunque terminare improvvisamente da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.