Monitor MSI PRO: il meglio per il tuo PC in offerta

Quando ci ritroviamo ad assemblare un PC ex novo, una delle prime componenti in assoluto a cui pensiamo dopo il processore e la scheda video è sicuramente il monitor, che deve garantire ovviamente delle ottime prestazioni sia per il lavoro che anche per puro svago personale. Ecco dunque che Amazon, in occasione del Black Friday, ha ben pensato di proporti il monitor MSI Pro (modello MP243X) in offerta al sensazionale prezzo di soli 89 euro, con un ottimo sconto del 24% rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla stessa compagnia produttrice, in questo caso MSI.

Monitor MSI Pro: perfetto per ogni uso

Tra i punti di forza alla base di questo monitor troviamo prima di tutto il display con risoluzione Full HD da ben 23.8 pollici, più che sufficienti per lavorarci senza alcun tipo di problema. Per non parlare dell’ampissimo angolo di visione da ben 178 gradi, che ti permetterà di avere una visione ottimale da qualsiasi punto del tuo studio. A completare il tutto per questo splendido display IPS troviamo una frequenza d’aggiornamento da ben 100 Hz, che permette di avere una visione più fluida e dinamica che mai. Oltre al lavoro, grazie all’alta definizione potrai guardare tranquillamente film e serie TV sulle principali piattaforme di streaming, riuscendo a godere anche dei più piccoli dettagli a schermo.

I tempi di risposta poi sono davvero ridotti al minimo, pari a soli 1 millisecondo: questo è un parametro davvero fondamentale soprattutto in ottica del gaming in multiplayer online, dove avere un’elevata reattività è davvero necessario per portarsi a casa la vittoria.

Grazie alla tecnologia Eye Comfort il monitor permette di ridurre al minimo anche l’affaticamento visivo dei tuoi occhi, permettendoti così di fare delle lunghe sessioni di gioco.

All’interno della confezione trovi anche un supporto VESA da 75 millimetri, che ti permetterà di montarlo a parete senza alcun tipo di problema. Il monitor è inoltre dotato di una porta HDMI, che ti consentono di collegarlo senza problemi alle tue console di nuova generazione come PlayStation 5 o Xbox Series X.

In definitiva, a poco più 80 euro hai la possibilità di portarti a casa uno dei migliori monitor attualmente presenti sul mercato per qualità prezzo, con il quale potrai sia lavorare ai tuoi progetti che guardare film e serie TV in tutta tranquillità: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare questo monitor MSI Pro (modello MP243X) in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta per il Black Friday e le unità disponibili potrebbero dunque terminare improvvisamente da un momento all’altro.

