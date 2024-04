Monitor Philips 27 pollici a SOLI 99€ su Amazon: schermo LED e modalità Low Blue

L’ampia diagonale, i tempi di risposta ridotti e la modalità Low blue fanno di questo monitor Philips 273V7QDSB da 27 pollici un acquisto da non perdere. Oggi lo trovi su Amazon in super offerta al prezzo di soli 99,90€. Stiamo parlando, in sostanza, di uno sconto del 12% che ti permette di acquistare un monitor ideale per l’utilizzo di tutti i giorni, con immagini di ottima qualità e funzioni pensate il benessere dei tuoi occhi.

Questo monitor, infatti, include la modalità Low Blue che a differenza di altri pannelli della stessa categoria, regola la luminosità e riduce lo sfarfallio, per una visione ottimale. Acquistalo oggi e non dovrai neanche pagare le spese di spedizione, se sei iscritto ad Amazon Prime.

Un monitor perfetto per casa e ufficio

Questo monitor Philips da 27” è adatto soprattutto per la produttività quotidiana e per chi ha bisogno di un monitor con una buona resa cromatica. Lo schermo LED IPS non solo offre un angolo visuale estremamente ampio di 178/178°, per una visualizzazione perfetta da quasi ogni angolazione, ma anche immagini davvero nitide e dai colori naturali. Grazie all’elevata definizione in Full HD potrai goderti ogni dettaglio, mentre guardi un film o una serie TV o mentre utilizzi tutte quelle app professionali che richiedono colori accurati e luminosità costante.

La tecnologia SmartContrast per la regolazione automatica dei colori e i tempi di risposta ridotti di 4 millisecondi, poi, rendono questo monitor adatto anche a chi ama il gaming. A chiudere il quadro di caratteristiche di questo Philips da 27 pollici ci sono le tecnologie Flicker Free e Low Blue Mode per il benessere dei tuoi occhi, la predisposizione VESA per poter montare il monitor a muro e le porte VGA e HDMI per collegarti ai dispositivi senza adattatori.

A soli 99,90€ questo monitor è un acquisto imperdibile, soprattutto se sei alla ricerca di un pannello che possa supportarti in maniera efficiente in ogni attività a casa oppure in ufficio. Oggi te lo porti a casa al minimo storico su Amazon. Corri ad acquistarlo subito. L’offerta potrebbe già scadere tra qualche ora.

