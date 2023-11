Monitor portatile: ecco l'offerta SENSAZIONALE di Amazon

Spesso e volentieri sentiamo la necessità di avere un monitor che può essere trasportato senza alcun tipo di problema da un posto all’altro, senza dover necessariamente trasportare il nostro monitor del PC desktop. Ecco dunque che a tal proposito Amazon ha ben pensato di proporti il monitor portatile Bimawen in offerta al sensazionale prezzo di soli 269 euro: ma non è finita qui, dal momento che grazie al coupon da 20 euro offerto da Amazon, hai la possibilità di pagarlo solo 249 euro, risparmiando un bel po’ rispetto all’originale prezzo di listino proposto dalla compagnia produttrice.

Monitor portatile Bimawen: il doppio schermo dei tuoi sogni

Partiamo dal display, che rappresenta a tutti gli effetti uno dei punti di forza principali alla base di questo monitor, con uno schermo da ben 17.3 pollici di diagonale e risoluzione Full HD. Questo ti permette quindi di lavorare senza problemi ad ogni tuo progetto, oltre che guardare tranquillamente film e serie TV sulle principali piattaforme di streaming, come ad esempio Netflix, Disney Plus, Amazon Prime Video e tante altre ancora. Per non parlare poi della frequenza d’aggiornamento da 60 Hz, che garantisce un’ottima fluidità per ogni contenuto che visualizzi a schermo.

La principale funzione alla base di questo monitor portatile consiste nella possibilità di utilizzarlo come doppio schermo con la maggior parte dei tuoi dispositivi: esso è infatti compatibile con smartphone, console di videogiochi (Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X e tante altre ancora), MacBook, notebook portatili e tanti altri.

Nulla da dire anche per quanto riguarda il comparto sonoro, grazie ai due speaker integrati che assicurano un suono profondo e coinvolgente, per immergerti immediatamente nel bel mezzo dell’azione. I bordi poi sono davvero ridotti al minimo con soli 5 millimetri di spessore, consentendoti così di trasportarlo ovunque senza nessun problema.

In definitiva a poco più di 240 euro hai la possibilità di portarti a casa un monitor portatile che potrai utilizzare per la funzionalità di doppio schermo con qualsiasi dispositivo avrai voglia, riuscendo così a facilitarti di gran lunga la produttività a lavoro, oltre che tornare utile per il tuo svago personale: ecco solo uno dei motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare questo monitor portatile Bimawen in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che l’offerta è a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero dunque terminare improvvisamente da un momento all’altro.

