Monitor Portatile MSI: OFFERTA a tempo DA URLO su Amazon!

Se necessiti di un monitor portatile quando sei a lavoro o anche a casa per avere una comodità in più e migliorare la tua produttività, devi assolutamente dare un’occhiata a questo fantastico prodotto in sconto oggi su Amazon. Il monitor portatile MSI Pro è disponibile sulla piattaforma di e-commerce, ancora per poco tempo, con lo sconto del 22%, con il prezzo finale d’acquisto fissato a 99,99€.

Monitor Portatile MSI Pro: su Amazon oggi lo sconto è davvero ghiotto

Questo monitor dallo schermo opaco ha un display IPS da 15,6 pollici con risoluzione Full HD. Dispone di una refresh rate di 60 Hz che riesce a migliorare sensibilmente l’esperienza visiva con un frame rate decisamente più fluido e veloce. Lo puoi usare tranquillamente come secondo monitor per laptop o display del cellulare, così da aumentare la produttività e l’efficienza. La sua struttura è leggera e sottile ed è straordinariamente comodo per i viaggi lavorativi. Quando lo utilizzerai, noterai un comfort assoluto per i tuoi occhi con la protezione antiriflesso per le Luci Blu.

È un prodotto molto flessibile e lo puoi orientare sia in orizzontale che in verticale, con uno stand ergonomico e pieghevole da 0 gradi a 180 gradi, con gli angoli di visione regolabili e soprattutto sicuri. Gli altoparlanti sono da 1,5 W e possono essere usati tranquillamente per le chiamate di emergenza.

Acquista ora questo straordinario strumento con l’offerta a tempo di Amazon: il prodotto è disponibile ancora per poche ore sulla piattaforma di e-commerce con uno sconto del 22%, che fissa il prezzo finale d’acquisto a99,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.