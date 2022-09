Monitor professinale Philips con display IPS in offerta su Amazon

Lasciati incantare dalle prestazioni del ì monitor da 23,8″ di Philips. Utilizzando un pannello IPS (In-Plane Switching), questo display offre una risoluzione Full HD, inoltre ha un rapporto di contrasto statico di 1000:1, il supporto per 16,7 milioni di colori e il supporto della copertura sRGB, funzioni che fanno sì che i colori appaiano nitidi e precisi. Acquistalo su Amazon a soli 128,97€ invece di 189,00€ .

Inoltre, la riproduzione video appare fluida grazie a un tempo di risposta di 5 ms (GtG) e una frequenza di aggiornamento di 75 Hz. Ha ampi angoli di visualizzazione orizzontale e verticale di 178° e la tecnologia che garantisce la riduzione della luce blu.

Puoi collegare il monitor tramite ingressi DisplayPort, DVI-D, HDMI e USB VGA. Usa l’hub USB integrato e collega varie periferiche cablate tramite quattro porte USB di tipo A, incluse due porte USB 3.1 Gen 1 (una delle quali supporta la ricarica rapida). Inoltre, i doppi altoparlanti da 2 W forniscono audio integrato, quindi non devi preoccuparti di collegare altoparlanti esterni. Puoi utilizzare il supporto regolabile per inclinare, ruotare, ruotare o alzare e abbassare il display per ottenere un angolo di visione ottimale. Uno schema di montaggio VESA integrato da 100 x 100 mm consente di collegare questo monitor a supporti di terze parti, mentre uno slot Kensington Lock può essere utilizzato per fissare il monitor con un lucchetto compatibile, disponibile separatamente.

Questo monitor Philips è progettato per offrire immagini nitide e dettagliate grazie alla risoluzione Full HD da 1920 x 1080 e al formato 16:9. Questa risoluzione, combinata con luminosità, contrasto e colori accurati.

SmartImage analizza il contenuto visualizzato sullo schermo e offre prestazioni di visualizzazione ottimizzate. Questa interfaccia intuitiva consente di selezionare varie modalità come Office, Photo, Movie, Game, Economy e altre per adattarsi all’applicazione in uso. In base alla selezione, SmartImage ottimizza dinamicamente il contrasto, la saturazione del colore e la nitidezza di immagini e video. L’opzione della modalità Economy offre la possibilità di risparmiare energia, il tutto in tempo reale con la semplice pressione di un solo pulsante.

Sviluppata per la salute dei tuoi occhi, l’impostazione LowBlue Mode utilizza una tecnologia software intelligente per ridurre la luce blu a onde corte potenzialmente dannosa. Mentre la tecnologia Philips regola la luminosità e riduce lo sfarfallio per una visione più confortevole. Approfitta dello sconto del 32% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

