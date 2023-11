Monitor Samsung 32 pollici 4k: i più esigenti oggi RISPARMIANO!

I tech addicted hanno ormai l’abitudine di guardare e acquistare solo i prodotti top di gamma. Tra questi, ovviamente, non mancano i monitor. Se sei un tech addicted in cerca di un monitor da 32 pollici 4k di qualità, ecco la promo di oggi! Il monitor Samsung 32 pollici 4k ViewFinity S70A oggi è in sconto Amazon del 5%. Il prezzo? Arriva a soli 318,94€.

Ecco il monitor Samsung 32 pollici 4k top al prezzo più basso

Lo spazio, a volte, non basta mai. Questo lo sanno bene i professionisti costretti a lavorare ore ed ore al computer che, solitamente, hanno necessità di un buon monitor. Per affaticare meno la vista e rendere il lavoro più leggero, vale la pena affidarsi ad un monitor di buon livello, con una risoluzione elevata e, soprattutto, dalla generosa diagonale di schermo.

C’è un monitor che corrisponde a questo identikit: il monitor Samsung 32 pollici 4k ViewFinity S70A. Si tratta di un monitor che integra le tecnologie più richieste del mercato, è molto accattivante dal punto di vista del design e, soprattutto, è molto conveniente. Ha un aspetto di forma di 16:9, tradizionale rispetto ad altri prodotti ad oggi disponibili sul mercato.

Parliamo di un monitor con un pannello appunto da 32 pollici, IPS HDR10 con 60 Hz e un tempo di risposta di 5 ms. Si tratta quindi di un prodotto non destinato al gaming, ma perfetto per il classico lavoro d’ufficio grazie agli accorgimenti software di cui è dotato. Il monitor ha ingressi sufficienti da poter gestire più di un device alla volta, integra una funzione PIP oltre che alcuni accorgimenti per salvaguardare la vista.

Il monitor offre un ingresso audio in grado di diffondere l’audio catturato dal dispositivo al quale è connesso: in questo modo, collegando un semplice cavo al proprio computer, si sarà sempre certi di collegare tutte le periferiche utili.

Lo stand di cui è dotato è molto solido, bello da vedere e funzionale.

Il prezzo è senza dubbio tra i punti di forza di questo monitor Samsung 32 pollici 4k ViewFinity S70A. Grazie allo sconto del 5% proposto quest’oggi su Amazon, questo monitor arriva a costare solo 318,94€. Ottimo prezzo se consideriamo le sue caratteristiche tecniche.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.