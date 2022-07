Monitor Samsung Odyssey G3 per Gaming ad un prezzo scontatissimo su Amazon

Il Samsung Odyssey G3 S24AG30 è un monitor da gioco con risoluzione 1080p disponibile in una dimensione da 24 o 27 pollici; è una versione aggiornata del Samsung Odyssey G3 LF27G35T, ma eredita molte delle stesse caratteristiche. Ha un’elevata frequenza di aggiornamento di 144 Hz con supporto per la frequenza di aggiornamento variabile (VRR) ed è compatibile per il FreeSync e il G-SYNC. Lo trovi in promo su Amazon a soli 199,90€ invece di 286,11€.

Come altri monitor della gamma Samsung Odyssey, ha un pannello VA con un contrasto nativo elevato per neri profondi, non supporta l’HDR ma ha altre funzioni come il Flicker Free, Eye Saver Mode, Eco Saving Plus e la Game Mode.

Il Samsung Odyssey G3 S24AG30 ha buone caratteristiche sopratutto se si parla di gaming. Ha un tempo di risposta molto elevato che permette di seguire in maniera corretta gli oggetti in rapido movimento. Il ritardo di input è basso per un’esperienza di gioco reattiva. Inoltre, si comporta bene nelle stanze buie, grazie al suo eccellente contrasto nativo. Inoltre può essere ruotato in base alle esigenze.

Acquistalo ora su Amazon approfittando dello sconto del 30%, e grazie all’abbonamento Prime risparmi anche sulle spese di spedizione!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.