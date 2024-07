MoonHop crypto: cos'è e come funziona la prevendita di MOONHOP?

Siti web attraenti e simpatiche mascotte hanno sempre attratto la community delle meme coin. Pertanto, quando MoonHop è stato lanciato con queste caratteristiche, la prevendita ha accelerato il ritmo, con conseguente aumento della popolarità.

Mentre alcuni sono scettici riguardo all’investimento in MoonHop in condizioni così volatili, altri affermano di essere piuttosto ottimisti riguardo al progetto. La domanda su come potrebbe svilupparsi il prezzo di questo token è molto diffusa tra gli investitori.

MoonHop invita gli investitori in prevendita a “unirsi al Fluuffle”

Attualmente, la prevendita di MoonHop ha raccolto oltre $ 980.000, il che significa che è probabile che supererà il traguardo di $ 1 milione in pochi giorni. Questo livello di impegno per un meme coin in prevendita è impressionante, considerando le attuali condizioni di mercato.

Il progetto presenta un simpatico coniglietto, un cambiamento rinfrescante rispetto ai progetti comunemente visti a tema cane o rana. L’idea del “Coniglietto che salta verso la luna” indica il suo potenziale per raggiungere livelli impressionanti di valore in futuro. Il suo sito web ritrae una storia o un obiettivo che ha una buona risonanza con la community, attirando nuovi investitori.

MoonHop si definisce un progetto altamente incentrato sulla community “The Fluuffle”. La sicurezza è un aspetto preso sul serio considerando un audit Coinsult che ha verificato la legittimità del codice contrattuale.

Attualmente, non esiste un caso d’uso reale per il progetto diverso dall’hype basato sui meme che si traduce in aumenti di prezzo improvvisi. Tuttavia, gli sviluppatori stanno lavorando per realizzare collaborazioni di successo che potrebbero gettare le basi per potenziali integrazioni di servizi all’interno dell’ecosistema MoonHop.

Previsione dei prezzi MOONHOP: è il momento giusto per acquistare?

Q3 2024

Sebbene non vi sia alcuna utilità, la prevendita ha creato un entusiasmante programma di referral, che può aiutare gli investitori a guadagnare semplicemente segnalando il progetto ad altre persone. È probabile che il progetto venga lanciato in questo periodo, che di solito è il periodo in cui i memecoin crescono di più. Il lancio è previsto al prezzo di 0,5 dollari per token dopo 50 fasi di prevendita. Con le giuste condizioni di mercato e un lancio di successo, il token potrebbe raggiungere una fascia di prezzo superiore a 2 dollari prima del quarto trimestre di quest’anno.

Q4 2024

Numerosi listing su exchange, collaborazioni o partnership vantaggiose possono anche aiutare il progetto MoonHop a registrare un notevole aumento del prezzo. Anche se è probabile che queste entrino in vigore in questo periodo, dobbiamo considerare che MOONHOP attualmente non presenta alcuna utilità. Anche se il supporto della community potrebbe aiutare il prezzo del token a rimanere stabile e a crescere, non possiamo ipotizzare una crescita massiccia. Tenendo presente questo aspetto, ci aspettiamo che il token MOONHOP valga circa $ 3 entro la fine del 2024.

2025

La tabella di marcia attualmente prevede sviluppi che getterebbero le basi per un forte progetto memecoin incentrato sulla community. Se tutti gli sviluppi sopra menzionati avranno luogo, il prossimo ostacolo che gli sviluppatori potrebbero dover superare sarà la creazione di opportunità per l’adozione del progetto da parte degli utenti. Se riusciranno in questo intento e sosterranno le dimensioni e il coinvolgimento della community, possiamo aspettarci che il token MOONHOP superi i 5 dollari entro la fine del 2024. In caso contrario, ci si può aspettare un calo del prezzo, con il token che precipiterà nella fascia dei 2 dollari.

Anche la prevendita di The Meme Games è di tendenza

Insieme a MoonHop, la scorsa settimana sono stati introdotti anche molti altri meme coin con approcci simili. Tra questi c’è The Meme Games, che è riuscito a raccogliere più di $ 200.000 in appena un paio di giorni.

The Meme Games, a differenza di MoonHop, non ha una mascotte dedicata. Invece, sfrutta la popolarità di cinque mascotte memecoin conosciute come Pepe, Brett, Doge, ecc.. Il tema centrale del progetto ruota attorno ai tanto attesi Giochi Olimpici. Gli sviluppatori hanno incorporato lo spirito competitivo dei giochi nella prevendita.

Per ogni acquisto del token MGMES, l’investitore ha la possibilità di scommettere su una delle cinque mascotte. Gli eventi sportivi si svolgeranno nell’ecosistema e il vincitore verrà deciso in modo casuale. Indovinando la mascotte giusta, l’investitore può usufruire di un bonus del 25% sul proprio acquisto.