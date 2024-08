Morgan Stanley detiene 187 milioni di dollari in partecipazioni in ETF Bitcoin

Con la divulgazione delle ultime partecipazioni, Morgan Stanley diventa ora uno dei primi cinque detentori dell’ETF Bitcoin di BlackRock.

La nota di deposito sotto “Investment Discretion” afferma che tutti i 5,5 milioni di azioni sono assegnati a Morgan Stanley Investment Management Inc. I suoi consulenti hanno iniziato a offrire ETF Spot Bitcoin ai loro clienti all’inizio di agosto. I clienti selezionati saranno in grado di ottenere esposizione all’iShares Bitcoin Trust (IBIT) di BlackRock e al Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC).

Morgan Stanley è una delle tante che si sono rivolte verso Bitcoin. Tuttavia, negli Stati Uniti ci sono ancora banche caute. Goldman Sachs, JPMorgan, Bank of America e Wells Fargo proibiscono tutte ai consulenti di proporre ETF BTC. Tuttavia, è probabile che ciò cambi con l’aumento della domanda.

Gli investitori stanno diventando sempre più favorevoli a Bitcoin come asset popolare da acquisire. Pertanto, banche e società di gestione patrimoniale hanno iniziato a cambiare tono sulle criptovalute come BTC, e Morgan Stanley è una delle poche che sta già facendo grandi mosse per conto dei suoi investitori.

Bitcoin è cresciuto in potenziale e valore dal lancio degli ETF Bitcoin nel gennaio 2024. Nonostante sia sceso dal suo massimo storico, Bitcoin ha ancora uno slancio rialzista secondo gli esperti. Le ultime notizie da Morgan Stanley saranno probabilmente un catalizzatore per l’hype attorno agli ETF Bitcoin. Se altre banche seguiranno l’esempio e concederanno l’autorizzazione a lanciare ETF Bitcoin, l’asset potrebbe generare più domanda, aumentando così il suo prezzo.