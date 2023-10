MORTAL KOMBAT 1 PREMIUM EDITION: riscopri un classico fighting game per PS5 finalmente in OFFERTA!

Mortal Kombat è un franchise che da oltre trent’anni regala sempre nuove emozioni, con personaggi rinnovati o completamente nuovi, giocabilità sempre più ricercate e tante nuove mosse da mettere in pratica. Approdato anche su PS5, oggi in offerta ti proponiamo Mortal Kombat 1 – Premium edition, il nuovo capitolo dell’iconico fighting game senza tempo. Se lo prendi ora lo paghi solo 75 euro, con il 25% di sconto!

Mortal Kombat 1 Premium edition: le novità

Con Mortal Kombat 1 – Premium edition potrai scatenare inconfondibili Brutality e affrontare i combattimenti con i personaggi più amati dai fan dell’instancabile franchise. In questo nuovissimo capitolo potrai sperimentare i guerrieri kameo. Di cosa si tratta? Di personaggi che si possono scegliere da un elenco di kombattenti esclusivi e convocarli perché ti aiutino nello scontro. Grazie al sistema di gioco completamente rivoluzionato, è il gioco perfetto per chi è in cerca di azione e una storia cinematografica mozzafiato.

La vera chicca però è il personaggio giocabile Shang Tsung, insieme ad altri 5. E ancora, 5 nuovi guerrieri kameo, la Skin di Jean-Claude Van Damme per Johnny Cage e 1250 Kristalli del Dragone (valuta in gioco) e tanto altro! Grazie a questo gioco, Mortal Kombat viene del tutto rivoluzionato, creato dal Dio del fuoco Liu Kang. Mortal Kombat 1 va quindi visto come un reboot del franchise, che inaugura una nuova era, grazie un nuovo sistema di kombattimento, nuove modalità e Fatality inedite! Se lo prendi ora lo paghi solo 75 euro, con il 25% di sconto!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.