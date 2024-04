Mortal Kombat 1 PS5, Amazon fa una Fatality al prezzo... DIMEZZATO MENO 50 PER CENTO!

Mortal Kombat 1 è a tutti gli effetti il seguito di Mortal Kombat 11, ma come il nome suggerisce è una specie di reboot del franchise, con tanti contenuti, tanti combattenti da massacrare, tanta ultra violenza che più che scandalizzare fa ridere e ovviamente tanto divertimento all’insegna di combo chilometriche super sanguinarie! E visto che si parla di lottatori fatti a fettine, Amazon ha deciso di darci dentro anche lei proponendo un sontuoso MENO 50%, si avete capito bene, potete portarvi a casa un gioiello di picchiaduro per PlayStation 5 a metà prezzo!

37,85 euro invece che 74,99 euro! Via subito nel carrello!

Botte rosso sangue!

Mortal Kombat 1 è un picchiaduro ad incontri, come si diceva una volta che, come è solito fare da diverse iterazioni a questa parte, punta molto sul single player con una storia bella lunga, piena di sorprese e colpi di scena, che non stanca e non annoia mai.

Cosa questa che rappresenta un vero e proprio unicum nel genere, visto stiamo parlando di una tipologia di giochi dove l’unica cosa che si fa è picchiare, con stile, i proprio avversari.

Mortal Kombat 1 è graziato anche uno dei migliori combat system sul mercato, divertente, profondo, decisamente complesso, ma tutto sommato immediato. I Pro sapranno fare mosse incredibili, i neofiti lo apprezzeranno per la sua spettacolarità. Il sistema di personaggi di supporto Kameo e le combo aeree sono un’aggiunta preziosa che non stona per niente accanto al gameplay storico della saga.

Di fatto sia gli aficionados della serie, sia coloro i quali per la prima volta entreranno nel vortice rosso sangue di Mortal Kombat troveranno tanto divertimento.

Anche la componente online è decisamente abbondante, con nuovi personaggi e c0ntenuti che verranno mano a mano svelati nel corso dei mesi per fare in modo che Mortal Kombat 1 non invecchi e stufi mai! Comprandolo oggi rispetto al day one è possibile scaricare un sacco di contenuti aggiuntivi!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.