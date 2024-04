Motorola Edge 30 Fusion in super offerta a 316€ su ePRICE (pochi pezzi)

Tra le offerte del giorno segnaliamo il Motorola Edge 30 Fusion, in vendita su ePRICE a soli 316 euro invece di 566 euro, per effetto di un maxi sconto del 44%. La promozione termina alla mezzanotte di venerdì e prevede le spese di spedizione gratis.

Per prestazioni pure può essere paragonato a un top di gamma dello scorso anno, ottimo anche il display e il comparto multimediale: in definitiva, Edge 30 Fusion di Motorola rimane a distanza di un anno e mezzo dalla sua uscita uno dei migliori medi di gamma premium disponibili sul mercato.

Il modello Edge 30 Fusion monta un display pOLED da 6,55 pollici, con neri profondi, dettagli nitidi e refresh rate a 144 Hz. Tutti questi ingredienti fanno sì che lo smartphone offra un’esperienza streaming e gaming superiore alla media.

Un ulteriore punto di forza del telefono Motorola è il processore premium Snapdragon (Qualcomm Snapdragon 888+ 5G). Le performance sono di tutto rispetto se paragonate a quelle offerte da un medio di gamma di fascia superiore nel 2024, a conferma dell’ottimo lavoro compiuto dalla casa alata con questo smartphone.

Pollice in alto anche per il comparto camere, impreziosito da una camera principale da 50 megapixel con stabilizzazione ottica (apertura f/1.8, sensore da 1/1.5″) e una camera ultra-grandangolare da 13 megapixel (funzione macro, apertura f/2.2 e angolo di visione di 120°). A proposito dell’ultra-grandangolare, quest’ultima registra anche in 4K a 30 frame per secondo.

