Motorola Edge 30 Pro: prezzo assurdo scontato del 29% su Amazon

Il Motorola Edge 30 Pro è il top di gamma che non vi aspettereste. Questo flagship è tra i più originali che il panorama Android ci offre quest’anno. Lui ha un design unico ed è potente, ma costa meno di tutta la sua concorrenza ed oggi è in super sconto su Amazon a soli 599,90 €, uno sconto folle del 29 % che lo rende irresistibile. Perché questo dispositivo è irresistibile a questo prezzo? Ve lo spieghiamo subito.

Motorola Edge 30 Pro: caratteristiche da top, ma prezzo da medio gamma

Il Motorola Edge 30 Pro è un top di gamma sotto tutti i punti di vista, tuttavia è lanciato sul mercato ad un prezzo già basso di partenza perché è un dispositivo concreto e senza fronzoli. Di seguito vi elenchiamo quelle che sono le sue caratteristiche principali:

Tripla fotocamera 50 MP e selfie cam da 60 MP;

Display FHD+ OLED con refresh rate a 144 Hz, colori intensi e luminosi sullo straordinario pannello da 6,7″ con tecnologia HDR10+;

Connettività 5G ultraveloce;

Processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, ottimizzato per la velocità 5G;

Batteria da 4800 mAh e ricarica rapida, oltre il 50% della carica in soli 15 minuti con la ricarica rapida TurboPower da 68 Watt;

Memoria RAM da 12 GB e ROM da 256 GB;

Insomma questo è un device incredibile che non potete farvi scappare per nessun motivo al mondo con questo prezzo assurdo su Amazon. Potete acquistare il nuovo Motorola Edge 30 Pro a soli 599,90 €, uno sconto incredibile del 29 %. Affrettatevi perché sono rimasti pochissimi pezzi a disposizione nei depositi Amazon a questo prezzo. Questo è un device da comprare OGGI. Se avete ancora dubbi ricordatevi che con la politica Amazon siete dentro a una botte di ferro. Avete tempo massimo 30 giorni per decidere se effettuare il reso di un prodotto che avete acquistato sul noto e-commerce americano, ma noi siamo sicuri che non vi pentirete di lui se decidete di acquistarlo.

