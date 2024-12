Motorola Edge 40 Neo: con lo sconto bomba del 41% lo paghi pochissimo

Uno degli ultimi smartphone lanciati sul mercato oggi può essere tuo ad un prezzo da capogiro! Si tratta del Motorola Edge 40 Neo, al momento disponibile a soli 236 euro con uno sconto bomba del 41%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare più di 160 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Una promozione così conveniente è davvero irripetibile!

Motorola Edge 40 Neo: tutte le specifiche tecniche

Il Motorola Edge 40 Neo è uno smartphone top di gamma che si contraddistingue per specifiche tecniche davvero all’avanguardia.

Innanzitutto è dotato di uno schermo pOLED Full HD+ da 6,55 pollici straordinariamente nitido e fluido grazie all’elevato refresh rate da 144 Hz e che, quindi, offre una qualità delle immagini cristallina per film, serie, giochi e videochiamate.

Allo stesso tempo ha una batteria super potente da 5000 mAh che garantisce un’autonomia estrema che ti accompagna per tutta la giornata. Inoltre, grazie alla ricarica TurboPower da 68W, bastano pochissimi minuti per avere sempre l’energia di cui hai bisogno.

La sua resistenza non è da meno tanto che resiste all’acqua fino a 1,5 metri di profondità per 30 minuti grazie al suo design idrorepellente IP68. Questo vuol dire che potrai portarlo con te in tutte le tue avventure senza alcuna preoccupazione.

Un’altra caratteristica di spicco è la sua doppia fotocamera da 50+13MP con la quale potrai scattare foto incredibilmente nitide in qualsiasi condizione di luce, realizzare foto di gruppo con un semplice gesto o avvicinarti al soggetto con l’obiettivo Macro Vision.

