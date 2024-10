Motorola Edge 50 Fusion: con il coupon eBay è tuo ad una spesa minima

Ora di rinnovare il tuo smartphone? Punta tutto sul Motorola Edge 50 Fusion, oggi disponibile su eBay a soli 292 euro con uno sconto del 5% da sfruttare applicando il codice promo OTTOBREMENO5 al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile di questa occasione unica, gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Motorola Edge 50 Fusion: tutte le specifiche tecniche

Il Motorola Edge 50 Fusion è un piccolo gioiellino della tecnologia che ti stupirà per le sue caratteristiche tecniche all’avanguardia.

Questo modello è dotato di una batteria potentissima da 5000mAh che permette di utilizzarlo anche in maniera intensiva per una giornata intera, senza rimanere mai a corto di energia. Per di più, grazie alla ricarica rapida, bastano pochi minuti per avere la carica giusta per continuare a sfruttarlo per ore.

Dispone, inoltre, di un display Touchscreen da 6.7 pollici che offre una visualizzazione impeccabile con immagini davvero brillanti e particolari minuziosi anche sotto la luce diretta del sole.

In più questo Motorola è un prodotto con pochi competitor per ciò che riguarda la multimedialità grazie alla fotocamera da ben 50 megapixel che permette di scattare foto realistiche e video in 4K sempre nitidi anche nelle ore notturne.

Il processore innovativo permette di effettuare qualsiasi operazione in maniera efficiente, mentre la RAM da 12 GB e la memoria interna da 512 GB garantisce uno spazio enorme per archiviare tutti i tuoi file e contenuti multimediali in modo sicuro.

Oggi il Motorola Edge 50 Fusion è disponibile su eBay a soli 292 euro con uno sconto del 5% da sfruttare applicando il codice promo OTTOBREMENO5 al momento dell’ordine. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile di questa occasione unica, gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.