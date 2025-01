Motorola edge 50 fusion: portalo a casa con uno sconto di quasi 150€ (-37%)

Ecco per te uno degli smartphone più performanti sul mercato che oggi puoi portare a casa ad un prezzo stracciato! Parliamo del Motorola edge 50 fusion, al momento disponibile su Amazon a soli 252 euro con un super sconto del 37%.

In questo modo è possibile risparmiare quasi 150 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più potrai effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Una promozione del genere non capita tutti i giorni!

Motorola edge 50 fusion: tutte le caratteristiche tecniche

Il Motorola edge 50 fusion è un piccolo gioiellino della tecnologia che è in grado di soddisfare anche gli utenti più esigenti grazie alle sue caratteristiche tecniche innovative.

Uno dei suoi maggiori punti di forza è il processore Snapdragon 7s Gen 2 che offre prestazioni eccezionali in qualsiasi settore, così da garantire la massima efficienza e fluidità in tutte le operazioni. La batteria super potente da 5000mAh non è da meno, con la ricarica TurboPower da 68W compresa che permette di avere l’energia di cui hai bisogno in pochi minuti.

Un’altra specifica di spicco di questo modello è il suo enorme display pOLED FHD+ da 6,67″ e da 144Hz che regala immagini realistiche dai colori brllanti e i particolari minuziosi anche sotto la luce diretta del sole.

Allo stesso tempo lo smartphone vanta un impianto audio multidimensionale Dolby Atmos così da farti immergere nei tuoi contenuti multimediali preferiti e renderti protagonista dell’azione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.