Motorola edge 50 neo a 100€ in meno: promo esclusiva su Amazon

È il momento giusto di rinnovare il tuo smartphone puntanto tutto sul Motorola edge 50 neo! Oggi lo trovi su Amazon a soli 329 euro con un mega sconto del 23%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 100 euro sul prezzo di listino compresa spedizione gratuita. In più è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile della promozione, gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Motorola edge 50 neo: tutte le caratteristiche tecniche dello smartphone

Il Motorola edge 50 neo è uno smartphone davvero eccezionale che si caratterizza per una serie di specifiche tecniche di ultima generazione che ti stupiranno.

Una delle sue specifiche più importanti è lo Schermo Super HD (1220p) pOLED da 6,36 pollici che garantisce una visualizzazione impeccabile anche sotto la luce diretta del sole, con immagini brillanti e sempre iper realistiche.

Questo gioiellino, tra l’altro, è dotato di Fotocamera Sony e teleobiettivo con zoom che ti faranno sentire un vero e proprio professionista in quanto potrai realizzare foto e video bellissimi, anche in movimento e nelle ore notturne, da qualsiasi distanza e ovunque tu sia.

La batteria super potente da 4310mAh non si smentisce mai e ti accompagna per più di una giornata, anche con un utilizzo intesivo dello smartphone. In più dispone della Ricarica TurboPower da 68 W che permette di offrirti la giusta energia in pochissimi minuti.

Per finire, questo modello vanta un design eccezionalmente sottile e leggero con materiale premium vegano e bordi curvi uniformi che lo rendono elegante in ogni occasione.

