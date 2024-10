Motorola edge 50 neo in svendita folle: solo per oggi su Amazon

Desideri uno smartphone di ultima generazione a poco prezzo? Abbiamo quello che fa per te! Si tratta del Motorola edge 50 neo, oggi disponibile su Amazon a soli 365 euro con uno sconto maxi del 15%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile della promozione, gli articoli stanno andando letteralmente a ruba!

Motorola edge 50 neo: tutte le specifiche tecniche e le funzionalità

Il Motorola edge 50 neo è uno smartphone che ti stupirà per le sue specifiche tecniche e funzionalità all’avanguardia.

Una delle sue caratteristiche di spicco è il suo processore MediaTek MTK che garantisce prestazioni sempre ottimali, in modo da poter eseguire qualsiasi operazione in maniera veloce ed fluida in ogni occasione. Inoltre è dotato di uno schermo Super HD pOLED da 6,36 pollici che offre immagini con una risoluzione elevatissima e di qualità cinematografica.

Un’altra specifica tecnica che fa la differenza è la sua Fotocamera Sony LYTIA 700C dotata di teleobiettivo con zoom: sfruttandola potrai realizzare foto e video bellissimi, anche in movimento e da qualsiasi distanza, con colori brillanti e particolari minuziosi.

La batteria super potente non è da meno, offrendo un’autonomia che dura più di una giornata. Per di più la Ricarica TurboPower da 68 W o quella Wireless fino a 15 W permette di avere l’energia di cui hai bisogno in una manciata di minuti.

