Motorola G54 ha un TRUCCO SEGRETO: se fai così, il prezzo È MINIMO

Non sempre è necessario spendere migliaia di euro per portarsi a casa lo smartphone dei propri sogni. Esistono infatti numerose offerte e promozioni che permettono di risparmiare una cifra. E vista quella che c’è oggi per il Motorola G54, potrebbe essere giunto il momento di metter mano al portafoglio. Esiste infatti un trucco segreto che, tramite eBay, ti dà modo di pagarlo una cifra minima. Devi solo inserire il codice promozionale PSPRAPR24 al momento del pagamento e vedrai che il costo finale calerà a 140 euro. Con la consegna che è già inclusa e garantita nel minor tempo possibile. Non lo sa praticamente nessuno, sfrutta ora il trucchetto e pagherai un device super potente una cifra bassissima.

Motorola G54: 8 GB di RAM e 256 GB di ROM per un’efficienza totale

Il Motorola G54 è uno degli smartphone maggiormente indicati per tutti coloro che sono alla costante ricerca del miglior rapporto qualità-prezzo. Con sistema operativo Android già installato, si presenta subito con un bellissimo schermo touchscreen da 6.5 pollici dalle immagini di livello superiore. E di molto migliore rispetto al resto della concorrenza, alla stessa fascia di mercato. La risoluzione è infatti di 2400 x 1080 pixel, con un focus in particolare sulla luminosità più evoluta e sui colori ideati per fornirti un’esperienza multimediale senza precedenti.

Sotto la scocca c’è un potente processore con modulo 5G, così da poter godere sempre del massimo della connettività super veloce. Sempre rimanendo in tema connettività, non manca il Wi-Fi con i massimi standard e il GPS per poter utilizzare i sistemi di navigazione. Ma la vera chicca è il comparto fotografico, con il suo sensore principale da 50 megapixel per poter scattare foto con risoluzione di 8165 x 6124 pixel e video in Full HD con risoluzione di 1920 x 1080 pixel. Stupisce anche il design, molto semplice e dalle linee eleganti. Con uno spessore totale di 8 mm.

Metti in pratica il trucco segreto e compralo alla cifra migliore di tutte, è una promozione solo per i più attenti.

Codice coupon: PSPRAPR24

