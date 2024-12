Motorola G85 in promo esclusiva su eBay: pochissimi a disposizione

Hai bisogno di uno smartphone nuovo? Approfitta subito della promozione sul Motorola G85, oggi disponibile su eBay a soli 213 euro con uno sconto del 3%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Cosa aspetti? Cogli al volo questa occasione speciale per portare a casa un dispositivo performante ed economico allo stesso tempo!

Motorola G85: tutte le specifiche tecniche dello smartphone

Il Motorola G85 è uno smartphone Android di ultimissima generazione che si contraddistingue per un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Innanzitutto dispone del processore innovativo Qualcomm Snapdragon Gen3 che offre performance sempre fluide ed efficienti in ogni campo, ottimizzando tutte le tue attività. In più, ha un enorme display pOLED che garantisce una visualizzazione impeccabile con immagini sempre nitide e brillanti anche sotto la luce diretta del sole.

La sua RAM da 12 GB con un disco interno da 256 GB permette, tra l’altro, di archiviare qualsiasi tipologia di file in modo sicuro e di averlo sempre a portata di mano in ogni momento. Allo stesso tempo, ha una batteria enorme da 5000mAh che offre un’autonomia che va oltre le 24 ore, mentre la ricarica rapida permette di caricarlo in pochi minuti ovunque tu sia.

Con questo modello potrai anche sbizzarrirti a realizzare foto e video spettacolari grazie ad una doppia fotocamera posteriore e alla fotocamera anteriore che garantisce selfie ed autoritratti più vividi e realistici che mai. Infine, sfruttando il sistema operativo Android 14 qualsiasi operazione andrà liscia come l’olio, sia a lavoro che per quanto riguarda l’intrattenimento quotidiano.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.