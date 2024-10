Motorola Moto Edge 30 in sottocosto: ultimi a disposizione su eBay

Vuoi cambiare smartphone? Sogni un modello all’avanguardia ed economico allo stesso tempo? Abbiamo quello che fa per te! Si tratta del Motorola Moto Edge 30, oggi disponibile su eBay a soli 156 euro con uno sconto del 2%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, gli articoli stanno andando a ruba e l’offerta potrebbe terminare a breve!

Motorola Moto Edge 30: tutte le caratteristiche tecniche dello smartphone

Il Motorola Moto Edge 30 è un modello di ultima generazione che si contraddistingue per un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Una delle sue specifiche più importanti è l’enorme display OLED FullHD HDR10 da 6,5 pollici con la frequenza di aggiornamento più rapida per smartphone, così da offrirti contenuti multimediali sempre fluidi e immagini più realistiche e vivide che mai in qualsiasi condizione di luce esterna.

Il dispositivo è dotato di una tripla fotocamera da 50 MP, con ultra-grandangolo, modalità Macro Vision e messa a fuoco istantanea all-pixel: questo vuol dire che potrai realizzare sia ritratti che panoramiche eccellenti con dettagi minuziosi anche nelle ore notturne. In più, anche i tuoi selfie saranno perfetti grazie alla fotocamera frontale da 32 MP.

Non è da meno la batteria a lunga durata da 4020 mAh che offre un’autonomia di una giornata intera anche con un uso intensivo. Inoltre, grazie alla ricarica rapida TurboPower da 33 Watt, è possibile ottenere l’energia di cui hai bisogno in pochissimi minuti così da avere lo smartphone sempre pronto all’uso in qualsiasi momento.

