Motorola moto g14 PRECIPITA SOTTO I 90€: a meno del minimo storico (-44%)

Il Motorola moto g14 offre una combinazione di prestazioni affidabili, fotocamera avanzata e display coinvolgente, il tutto a un prezzo accessibile. Con una memoria interna di 128 GB espandibile e una doppia fotocamera da 50 MP, è progettato per soddisfare le esigenze degli utenti più esigenti. Prendilo adesso a 89€ su Amazon grazie allo sconto del 44% e con le spedizioni gratuite via Prime.

Motorola moto g14, che occasione su Amazon (-44%)

Dotato di uno schermo FHD+ da 6.5 pollici, il moto g14 offre un’esperienza visiva nitida e coinvolgente per la fruizione di contenuti multimediali, giochi e altro ancora. Il processore Unisoc T616 assicura prestazioni fluide e reattive, mentre la batteria da 5000 mAh garantisce una lunga durata per affrontare l’intera giornata senza problemi.

Con Android 13 come sistema operativo, gli utenti possono godere delle ultime funzionalità e miglioramenti di sicurezza offerti da Google.

Inoltre, la cover inclusa offre una protezione aggiuntiva per il dispositivo, garantendo una maggiore durata nel tempo. Il Motorola moto g14 rappresenta insomma un’ottima scelta per coloro che cercano un dispositivo affidabile e performante senza dover spendere una fortuna. Fallo tuo adesso a 89€ su Amazon grazie allo sconto del 44% e con le spedizioni gratuite via Prime.

