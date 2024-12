Motorola Moto G34 è tuo a meno di 100€: applica il codice promo eBay

È ora di rinnovare il tuo smartphone? Abbiamo quello che fa per te! Prova il Motorola Moto G34, oggi disponibile su eBay a soli 94 euro con uno sconto del 5% da sfruttare applicando il codice promo SMARTDEC24 al momento dell’ordine.

Motorola Moto G34: tutte le caratteristiche tecniche

Il Motorola Moto G34 è uno smartphone Android che si contraddistingue per un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Questo modello è dotato di un ampio schermo da 6,5″ che si adatta perfettamente alla tua mano e che offre una visualizzazione perfetta, regalando immagini dai colori brillanti e dai dettagli minuziosi in qualsiasi condizione di luce esterna tu sia.

Allo stesso tempo, ha un sistema di fotocamere evoluto che ti permette di realizzare scatti da vero professionis la fotocamera avanzata da 50 MP con la tecnologia Quad Pixel combina quattro pixel in uno per migliorare la sensibilità in condizioni di scarsa illuminazione, mentre la fotocamera frontale da 16 MP scatta selfie super realistici dai dettagli minuziosi.

Un’altra specifica davvero importante è il suo processore octa-core Snapdragon 695 5G con la memoria LPDDR4X che garantisce prestazioni perfette rendendo più efficienti e veloci qualsiasi operazioni tu stia svolgendo, anche quelle più complesse.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.