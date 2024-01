Motorola RAZR 40 Ultra, bello, bellissimo e scontatissimo!

Motorola RAZR 40 Ultra, ovvero un pieghevole iconico in versione moderna, d’altronde Motorola è l’azienda che nel corso degli anni ha proposto i cellulari (si, una volta si chiamavano così!) più belli e ambiti di sempre. Il nuovo RAZR non è da meno, e sorprende sia per design che per qualità costruttive e componentistica. Davvero uno smartphone eccezionale che oggi Amazon ci permette di acquistare con uno sconto che dire sontuoso è poco! Stiamo parlando di un ricco MENO 37% che fa precipitare il prezzo di listino da 1.199,00 euro a 751 euro! Un risparmio mostruoso, MENO 449 EURO, per uno smartphone bellissimo!

Solo una parola… stupendo!

Grazie alla cerniera flessibile, è possibile piegare Motorola RAZR 40 Ultra a metà, consentendo di trasportarlo più comodamente e di utilizzarlo in modalità compatta grazie al display esterno full screen 3.6″ pOLED. Possiamo scattare selfie, rispondere ai messaggi e alle chiamate, guardare video, usare Maps e molto altro a smartphone chiuso. A tutto vantaggio della batteria ovviamente.

Aprendo Motorola RAZR 40 Ultra troviamo uno schermo dalle caratteristiche eccezionale, un display flessibile FHD+ pOLED 6.9″, con frequenza di aggiornamento iperfluida da 165Hz!

Sotto il cofano troviamo il processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, 8 GB di ram, mentre l’ampia memoria interna da 256 GB consente di salvare facilmente tutti i contenuti preferiti. Caratteristiche Super Premium, lo sconto Amazon è davvero una benedizione!

Motorola RAZR 40 Ultra è dotato di una fotocamera da 12 megapixel ma che permette ugualmente allo smartphone di scattare foto di ottima qualità con una risoluzione di 4000×3000 pixel e di registrare video in 4K alla risoluzione di 3840×2160 pixel. Lo spessore di appena 7mm rende questo Motorola Razr 40 Ultra un prodotto completo e tra i più sottili sul mercato.

A completare un quadro componentistico Premium troviamo una batteria 3500 mAh con ricarica rapida TurboPower 33W. Davvero niente male!

Motorola RAZR 40 Ultra rappresenta una scelta di prim’ordine per coloro che cercano uno smartphone di fascia alta con caratteristiche all’avanguardia e un aspetto e design da far girare la testa! Col MAXI SCONTO Amazon l’effetto wow è assicurato!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.