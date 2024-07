Motorola razr 50: da oggi è disponibile in Italia

Il nuovo Razr 50 di Motorola si candida come successore più che degno del suo predecessore, introducendo diverse novità che lo rendono un telefono decisamente più completo e interessante. La prima è fondamentale anche se non è tra quelle che i geni del marketing spingono di più: la cerniera del Razr 50 è stata completamente rivista, rendendo il telefono più robusto e resistente alle piegature. Inoltre, Razr 50 ha ottenuto anche la certificazione IPX8 contro acqua e polvere. Un dispositivo quindi più robusto e resistente. Ma questa è solo la punta dell’iceberg del nuovo pieghevole della casa cinese.

Finalmente Razr 50 ha un display esterno che non è solo un piccolo pannello per le notifiche. Con un diagonale di 3.6 pollici, ora è possibile visualizzare contenuti, chattare e gestire le app con facilità, senza dover aprire il telefono. E per la prima volta, gli utenti razr potranno accedere all’app Gemini di Google direttamente dal display esterno. Basterà tenere premuto il pulsante di accensione per visualizzare Gemini e ottenere aiuto per creare un itinerario di viaggio con luoghi di interesse e attività popolari, creare una routine di allenamento personalizzata in pochi secondi, ottenere ricette in base a ciò che si trova nel frigorifero e molto altro ancora.

Sotto la scocca troviamo un SoC MediaTek Dimensity 7300X a 4 nm che garantisce ottime prestazioni a tutto tondo, ma soprattutto è ben più ottimizzato e meno energivoro di quello utilizzato nel precedente modello. In tal senso l’autonomia era uno dei punti deboli del Razr precedente, ma il nuovo modello risolve questo problema con una batteria da 4.200mAh, decisamente più capiente rispetto ai 2.800mAh del predecessore. Inoltre è dotato di ricarica TurboPower da 30 Watt e ricarica wireless da 15 Watt.

Le fotocamere del Razr 50 rappresentano un bel passo avanti rispetto al modello precedente. La configurazione grandangolare + ultragrandangolare rimane la stessa, ma i sensori sono stati aggiornati per garantire scatti migliori, soprattutto in condizioni di scarsa illuminazione. Più nel dettaglio lo smartphone include una fotocamera principale da 50 MP e un obiettivo ultra grandangolare e macro da 13 MP.

Quanto costa Motorola razr 50?

Lo smartphone è disponibile in tre colori, Beach Sand, Koala Grey e Spritz Orange, col taglio unico 8/256 GB, al costo di 899,90 euro.