Motorola: ufficiali i nuovi e più performanti RAZR 50 e RAZR 50 Ultra e il prezzo non cambia

Dopo una serie di voci di corridoio e teaser Motorola ha svelato ufficialmente i nuovi dispositivi pieghevoli RAZR 50 e RAZR 50 Ultra e anche la versione 2024 del vendutissimo campione del rapporto qualità prezzo, ovvero Moto g85. Motorola per i due pieghevoli Premium ha deciso di puntare decisamente alla fascia alta a tutto tondo, schermo, materiali e componentistica gridano flagship a gran voce, il prezzo ovviamente non può non essere da meno. Ma cosa più unica che rara di questi tempi il prezzo è lo stesso dello scorso anno.

RAZR 50 Ultra

Il cuore di RAZR 50 Ultra ci fa già capire di essere davanti ad un top di gamma: l’inedito Snapdragon 8S Gen 3. Il nuovo Razr 50 Ultra si distingue soprattutto per il suo grande display esterno pOLED da ben 4 pollici super luminoso fino 2400 nit. Dotato finalmente di Always-On Display decisamente non energivoro, grazie anche ad una generosa batteria da 4.000mAh con supporto alla ricarica rapida via cavo a 45W e via wireless a 15W. Lato imaging le fotocamere subiscono un importante upgrade, con un sensore principale grandangolare da 50MP dotato di stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e un secondo sensore tele da 50MP con zoom 2x. Un netto miglioramento rispetto alla fotocamera principale da 12MP e all’ultrawide da 13MP del modello precedente.

Prezzo: 1199 euro

Dimensioni: aperto: 73,99×171,42×7,09mm; chiuso: 73,99×88,09×15,32mm

Peso: 189g

Colori: Midnight Blue, Spring Green, Peach Fuzz, Peacock Pink

Schermi:

interno: pOLED LTPO 6,9″ FHD+ 2640×1080, 413ppi, HDR10+, 120% DCI-P3, 22:9, refresh rate fino 165Hz, 3.000nit picco

esterno: pOLED LTPO 4″ 1272×1080, 417ppi, HDR10+, 100% DCI-P3, refresh rate fino 165Hz,, 2.400nit picco

CPU: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3

Memorie: 12GB di RAM LPDDR5X e 512GB interna UFS 4.0

Connessioni: 5G, WiFi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS

Lato imaging:

frontale interna: 32MP, f/2,4, 0,7um (Quad Pixel 8MP, f/2,4, 1,4um), video fino 4K UHD a 60/30 FPS

esterne:

50MP principale, f/1,7, 0,8um (Quad Pixel 12,6MP, 1,6um), OIS, Instant-all Pixel Focus, video fino 4K UHD a 60/30 FPS

50MP tele, f/2,0, 0,64um (Quad Pixel 12,6MP, 1,28um), zoom ottico 2x, video fino 4K UHD a 60/30 FPS

Batteria: 4.000mAh, ricarica TurboPower 45W, 15W wireless, 5W inversa

Materiali costruttivi: Corning Gorilla Glass Victus, retro in pelle vegana, scocca in alluminio serie 6000

RAZR 50

Il nuovo Razr 50 di Motorola si presenta come un aggiornamento significativo rispetto al suo predecessore. Un display esterno finalmente fruibile: Il display esterno passa da un piccolo 1.6″ a un più ampio 3.6″. Le fotocamere del Razr 50 sono un bel passo avanti rispetto al passat0, pur mantenendo la configurazione grandangolare + ultragrandangolare. Questo dovrebbe tradursi in scatti migliori in condizione di luce non ottimali. La batteria del Razr 50 è da 4.200mAh, un aumento rispetto ai 2.800mAh del modello precedente. Il cuore che batte sotto la scocca di RAZR 50 è un Dimensity 7300X che insieme alla batteria maxi garantisce molte ore di utilizzo, non essendo particolarmente energivoro. La cerniera poi è stata completamente rivista, rendendo il telefono più robusto e pieghevole, guadagnandosi anche la certificazione IPX8 contro acqua e polvere. Lo schermo non è a praticamente quello dello scorso anno, non un pOLED come quello del modello Ultra. Al contrario invece dei materiali costruttivi, che sono gli stessi, pregiati di Ultra.

Prezzo: 899 euro

Dimensioni: aperto: 73,99×171,30×7,25mm; chiuso: 73,99×88,08×15,85mm

Peso: 188g

Colori: Koala Grey, Beach Sand, Spritz Orange

Schermi:

interno: pOLED LTPO 6,9″ FHD+ 2640×1080, 413ppi, HDR10+, 120% DCI-P3, refresh rate fino 120Hz, 3.000nit picco, schermo-scocca 85,33%

esterno: pOLED LTPS 3,6″ 1056×1066, 413ppi, HDR10+, 100% DCI-P3, refresh rate fino 90Hz, 1.700nit picco

CPU: MediaTek Dimensity 7300X

Memorie: 8GB di RAM LPDDR4X; 256GB interna UFS 2.2

Connessioni: 5G, WiFi 6/6E, Bluetooth 5.4, NFC, GPS

Lato imaging: frontale interna: 32MP, f/2,4, 0,7um (Quad Pixel 8MP f/2,4, 1,4um), video fino 4K UHD a 30 FPS

esterne:

50MP principale, f/1,7, 0,8um (Quad Pixel 12,6MP, 1,6um), OIS, Instant-all Pixel Focus, video fino 4K UHS a 30 FPS

13MP ultra grandangolare, f/2,2, 1,12um, macro, FOV 120°, video fino 4K UHD a 30 FPS

Batteria: 4.200mAh, ricarica TurboPower 30W, 14W wireless

Materiali costruttivi: Corning Gorilla Glass Victus, retro in pelle vegana, scocca in alluminio serie 6000

Moto g85

Moto g85 è disponibile in due versioni: con finiture in pelle vegana o in PMMA. Il display pOLED da 6,7 pollici è curvo ed è dotato di refresh rate fino a 120Hz e una luminosità di picco di 1.600 nit. La protezione Gorilla Glass 5 garantisce resistenza contro graffi e urti. Sotto la scocca troviamo la CPU Snapdragon 6s Gen 3. La RAM è espandibile virtualmente fino a 12GB tramite la funzione RAM Boost, mentre la memoria interna è da 256GB. La batteria è molto generosa, 5.000mAh, compatibile con la ricarica rapida TurboPower da 30W.Per quanto riguarda le fotocamere, sul fronte troviamo un sensore da 32MP con tecnologia Quad Pixel, mentre sul retro il sistema fotografico comprende una fotocamera principale da 50MP con sensore Sony LYTIA 600,anche qui con tecnologia Quad Pixel e una fotocamera ultra grandangolare da 8MP con funzione Macro Vision per catturare immagini ravvicinate con maggior precisione. Tre i colori: Olive Green, Cobalt Blue, Urban Grey. Il tutto al costo di 349 euro.

