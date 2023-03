Moulinex Multicooker: uno strumento ma 1000 preparazioni diverse (-59%)

Sembra una pentola un po’ smart ma una volta che scopri di cosa è capace, il Moulinex Multicooker è il prodotto che non sapevi di volere. Geniale se non sei molto portato con le pentole o non hai mai tanto tempo per cucinare pranzi e cene, questo prodottino è il tuo salvavita.

Ora che è in promozione su Amazon con un ribasso del 59% non è da perdere. Il prezzo precipita e ti fa risparmiare più di cento euro. Approfittane ora e acquista il tuo strumento a soli 119.99€. Non te ne pentirai.

Moulinex Multicooker: il tuo alleato numero uno in cucina

È praticamente una pentola a pressione elettrica dotata di tecnologia Spherical Bowl. Con questo voglio dirti che ti permette di cuocere in modo uniforme e veloce qualsiasi tipo di alimento. Grazie ai suoi 10 programmi di cottura automatici, puoi preparare una vasta gamma di ricette con estrema facilità e ottenere risultati perfetti ogni volta.

Zuppe, cottura lenta, in umido, sottovuoto e tantissimo altro ancora per poter sperimentare un po’ come vuoi.

Con una capacità di 5 litri, cucini per tutta la famiglia o per una cena con gli amici in una sola mossa. Conta che non manca all’appello la modalità di cottura rapida, così puoi cuocere anche i piatti più complessi in tempi record, risparmiando tempo e fatica.

Ha un bel display LED integrato che la rende semplicissima da utilizzare. Anche se non sei esperto ti troverai bene e capirai i vari funzionamenti in un paio di volte. E poi la coda che è più comoda è che una volta che metti le preparazioni in atto, non hai bisogno di supervisionare perché fa tutto da sé.

Cosa ne pensi? Una genialata unica questo Moulinex Multicooker se non hai tanto tempo ma vuoi gustarti sempre pranzi e cene perfette. Acquistalo ora su Amazon con il ribasso del 59% che te lo fa portare a casa con appena 119€.

Le spedizioni sono rapide e gratuite su tutto il territorio nazionale se hai un abbonamento Amazon Prime attivo sul tuo account.

