Che tu sia o meno un appassionato di videogiochi non ha alcuna importanza, perché quando un mouse come il GM500 di AOC viene proposto a meno di 10 euro c’è solo da cliccare su “aggiungi al carrello”. E in fretta pure.

Lo sconto del 68% è clamoroso ed è applicato ad una periferica di un brand leader del settore, un marchio che è davvero una garanzia.

Partiamo con il chiarire un concetto. Le periferiche etichettate come “da gaming”, sono l’ideale – ovviamente – per i videogiochi: sono più resistenti nel tempo, sono più precise, rispondono in tempi extra-rapidi agli input del giocatore e, cosa che non guasta di certo, vantano un look ricercato e frizzante. Detto ciò, puoi usarle anche per altre attività, anche solo navigare in rete, svolgere lavori di editing con Photoshop e così via. Oppure per donare un tocco di colore in più alla tua postazione.

Tornando al mouse da gaming di AOC, brand taiwanese di assoluto spessore, posso dirti che vanta un sensore Pixart PMW 3325 con 5.000 DPI reali. Traduco: precisione clamorosa in ogni situazione, a partire dalle più sfrenate sessioni di gioco. Ci sono poi gli interruttori Omron con un massimo di 50 milioni di sequenze di tasti, tutte da impostare e memorizzare tramite il software AOC G-Tools.

Ah sì, perché il mouse GM500 è dotato anche di una memoria interna, utile per salvare i tuoi profili personalizzati. A proposito, puoi impostare fino a 16,8 milioni di colori RGB. Hai dunque una possibilità di scelta pazzesca.

Lo sconto del 68% sul mouse di AOC, ripeto, è pazzesco. Con meno di 10 euro porti a casa una periferica vale tre volte tanto e che si presta anche alle personalizzazioni: luci sobrie per situazioni più formali, combinazioni miste per le ore di gaming.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.